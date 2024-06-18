Рейтинг@Mail.ru
Nvidia стала самой дорогой компанией в мире - РИА Новости, 18.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:25 18.06.2024 (обновлено: 20:34 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/nvidia-1953805884.html
Nvidia стала самой дорогой компанией в мире
Nvidia стала самой дорогой компанией в мире - РИА Новости, 18.06.2024
Nvidia стала самой дорогой компанией в мире
Nvidia стала самой дорогой компанией в мире, капитализация американского производителя процессоров превысила показатель Microsoft, следует из данных торгов. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T20:25
2024-06-18T20:34
экономика
технологии
санта-клара
калифорния
microsoft corporation
apple
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953806085_156:148:2955:1722_1920x0_80_0_0_570b375675a66008a3f8d8eb06b0cd2c.jpg
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Nvidia стала самой дорогой компанией в мире, капитализация американского производителя процессоров превысила показатель Microsoft, следует из данных торгов. По состоянию на 20.04 мск цена акций Nvidia росла на 3,3%, до 135,41 доллара за ценную бумагу, что стало новым историческим максимумом. Капитализация компании в этот момент составляла 3,328 триллиона долларов. Рыночная стоимость Microsoft в то же время составила 3,322 триллиона долларов. Тройку самых дорогих в мире компанией замыкает Apple, капитализация которой составляла 3,281 триллиона долларов. В феврале рыночная стоимость Nvidia впервые в истории компании превысила два триллиона долларов, в начале июня показатель превысил отметку в три триллиона. С начала года стоимость бумаг Nvidia подскочила в 2,7 раза. Производитель графических процессоров Nvidia был основан в 1999 году. Компания также занимается разработками в сфере искусственного интеллекта. Штаб-квартира находится в Санта-Кларе, штат Калифорния.
https://ria.ru/20240513/dostup-1945499689.html
санта-клара
калифорния
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953806085_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_35ed2711045bd12c3e706fff25a3dbba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, санта-клара, калифорния, microsoft corporation, apple
Экономика, Технологии, Санта-Клара, Калифорния, Microsoft Corporation, Apple
Nvidia стала самой дорогой компанией в мире

Nvidia обогнала Microsoft и стала самой дорогой компанией в мире

© AFP 2024 / Josh Edelson Президент и главный исполнительный директор компании NVIDIA Дженсен Хуанг
Президент и главный исполнительный директор компании NVIDIA Дженсен Хуанг - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© AFP 2024 / Josh Edelson
Президент и главный исполнительный директор компании NVIDIA Дженсен Хуанг. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Nvidia стала самой дорогой компанией в мире, капитализация американского производителя процессоров превысила показатель Microsoft, следует из данных торгов.
По состоянию на 20.04 мск цена акций Nvidia росла на 3,3%, до 135,41 доллара за ценную бумагу, что стало новым историческим максимумом. Капитализация компании в этот момент составляла 3,328 триллиона долларов. Рыночная стоимость Microsoft в то же время составила 3,322 триллиона долларов.
Тройку самых дорогих в мире компанией замыкает Apple, капитализация которой составляла 3,281 триллиона долларов.
В феврале рыночная стоимость Nvidia впервые в истории компании превысила два триллиона долларов, в начале июня показатель превысил отметку в три триллиона. С начала года стоимость бумаг Nvidia подскочила в 2,7 раза.
Производитель графических процессоров Nvidia был основан в 1999 году. Компания также занимается разработками в сфере искусственного интеллекта. Штаб-квартира находится в Санта-Кларе, штат Калифорния.
Программисты работают за компьютерами - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
На Западе приняли неожиданное решение, касающееся россиян
13 мая, 08:51
 
ЭкономикаТехнологииСанта-КлараКалифорнияMicrosoft CorporationApple
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала