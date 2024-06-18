https://ria.ru/20240618/nvidia-1953805884.html
Nvidia стала самой дорогой компанией в мире
Nvidia стала самой дорогой компанией в мире - РИА Новости, 18.06.2024
Nvidia стала самой дорогой компанией в мире
Nvidia стала самой дорогой компанией в мире, капитализация американского производителя процессоров превысила показатель Microsoft, следует из данных торгов. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T20:25
2024-06-18T20:25
2024-06-18T20:34
экономика
технологии
санта-клара
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Nvidia стала самой дорогой компанией в мире, капитализация американского производителя процессоров превысила показатель Microsoft, следует из данных торгов. По состоянию на 20.04 мск цена акций Nvidia росла на 3,3%, до 135,41 доллара за ценную бумагу, что стало новым историческим максимумом. Капитализация компании в этот момент составляла 3,328 триллиона долларов. Рыночная стоимость Microsoft в то же время составила 3,322 триллиона долларов. Тройку самых дорогих в мире компанией замыкает Apple, капитализация которой составляла 3,281 триллиона долларов. В феврале рыночная стоимость Nvidia впервые в истории компании превысила два триллиона долларов, в начале июня показатель превысил отметку в три триллиона. С начала года стоимость бумаг Nvidia подскочила в 2,7 раза. Производитель графических процессоров Nvidia был основан в 1999 году. Компания также занимается разработками в сфере искусственного интеллекта. Штаб-квартира находится в Санта-Кларе, штат Калифорния.
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экономика, технологии, санта-клара, калифорния, microsoft corporation, apple
Экономика, Технологии, Санта-Клара, Калифорния, Microsoft Corporation, Apple
Nvidia стала самой дорогой компанией в мире
Nvidia обогнала Microsoft и стала самой дорогой компанией в мире
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Nvidia стала самой дорогой компанией в мире, капитализация американского производителя процессоров превысила показатель Microsoft, следует из данных торгов.
По состоянию на 20.04 мск цена акций Nvidia росла на 3,3%, до 135,41 доллара за ценную бумагу, что стало новым историческим максимумом. Капитализация компании в этот момент составляла 3,328 триллиона долларов. Рыночная стоимость Microsoft в то же время составила 3,322 триллиона долларов.
Тройку самых дорогих в мире компанией замыкает Apple
, капитализация которой составляла 3,281 триллиона долларов.
В феврале рыночная стоимость Nvidia впервые в истории компании превысила два триллиона долларов, в начале июня показатель превысил отметку в три триллиона. С начала года стоимость бумаг Nvidia подскочила в 2,7 раза.
Производитель графических процессоров Nvidia был основан в 1999 году. Компания также занимается разработками в сфере искусственного интеллекта. Штаб-квартира находится в Санта-Кларе
, штат Калифорния
.