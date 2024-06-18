https://ria.ru/20240618/nvidia-1953805884.html

Nvidia стала самой дорогой компанией в мире

Nvidia стала самой дорогой компанией в мире - РИА Новости, 18.06.2024

Nvidia стала самой дорогой компанией в мире

Nvidia стала самой дорогой компанией в мире, капитализация американского производителя процессоров превысила показатель Microsoft, следует из данных торгов. РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T20:25

2024-06-18T20:25

2024-06-18T20:34

экономика

технологии

санта-клара

калифорния

microsoft corporation

apple

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Nvidia стала самой дорогой компанией в мире, капитализация американского производителя процессоров превысила показатель Microsoft, следует из данных торгов. По состоянию на 20.04 мск цена акций Nvidia росла на 3,3%, до 135,41 доллара за ценную бумагу, что стало новым историческим максимумом. Капитализация компании в этот момент составляла 3,328 триллиона долларов. Рыночная стоимость Microsoft в то же время составила 3,322 триллиона долларов. Тройку самых дорогих в мире компанией замыкает Apple, капитализация которой составляла 3,281 триллиона долларов. В феврале рыночная стоимость Nvidia впервые в истории компании превысила два триллиона долларов, в начале июня показатель превысил отметку в три триллиона. С начала года стоимость бумаг Nvidia подскочила в 2,7 раза. Производитель графических процессоров Nvidia был основан в 1999 году. Компания также занимается разработками в сфере искусственного интеллекта. Штаб-квартира находится в Санта-Кларе, штат Калифорния.

https://ria.ru/20240513/dostup-1945499689.html

санта-клара

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экономика, технологии, санта-клара, калифорния, microsoft corporation, apple