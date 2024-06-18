Спасенную в марте нерпу выпустили в Финский залив
Спасенную в марте балтийскую нерпу выпустили в Финский залив после реабилитации
© Фото : ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"Балтийская кольчатая нерпа, выпущенная в Финский залив после восстановительного периода в Центре реабилитации морских млекопитающих в Санкт-Петербурге
Балтийская кольчатая нерпа, выпущенная в Финский залив после восстановительного периода в Центре реабилитации морских млекопитающих в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн — РИА Новости. Спасенную в марте балтийскую кольчатую нерпу выпустили в Финский залив, сообщили в ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".
"Семнадцатого июня специалисты фонда выпустили в естественную среду обитания представительницу самого редкого вида морского млекопитающего нашего региона —балтийскую кольчатую нерпу (ее популяция составляет не более 100 особей, поэтому каждое спасенное животное на вес золота)", — говорится в заявлении.
© Фото : ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"Балтийская кольчатая нерпа, выпущенная в Финский залив после восстановительного периода в Центре реабилитации морских млекопитающих в Санкт-Петербурге
Балтийская кольчатая нерпа, выпущенная в Финский залив после восстановительного периода в Центре реабилитации морских млекопитающих в Санкт-Петербурге
В конце марта животное попало в Центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих, который находится на территории водоканала. Во время шторма новорожденную нерпу оторвало от матери, на тот момент она еще не могла самостоятельно добывать пищу и весила всего семь килограммов.
Благодаря проведенной реабилитации нерпа подросла и окрепла. За все время пребывания в центре она поправилась до 23 килограммов.
"Одна из важных наших побед во время выхаживания животных — не допустить их привыкания к человеку. Балтийская нерпочка сохранила дикий нрав и полностью готова к самостоятельной жизни в естественной среде обитания", — рассказала специалист Фонда друзей балтийской нерпы Елена Андриевская, чьи слова приводятся в сообщении.
Специализированный центр оказания помощи морским млекопитающим расположен на территории ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" в поселке Репино. Там под присмотром проходят реабилитацию редкие морские млекопитающие северо-западного региона. Открытие учреждения состоялось в 2014 году. За десять лет его работы специалистам Фонда друзей балтийской нерпы удалось спасти и выпустить в естественную среду обитания более 160 животных.
Самый известный подопечный центра — самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации его дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у животного появился постоянный сосед — самец ладожской нерпы Шлиссик.
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