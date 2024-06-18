https://ria.ru/20240618/nerpa-1953747444.html

Спасенную в марте нерпу выпустили в Финский залив

Спасенную в марте нерпу выпустили в Финский залив - РИА Новости, 18.06.2024

Спасенную в марте нерпу выпустили в Финский залив

Спасенную в марте балтийскую кольчатую нерпу выпустили в Финский залив, сообщили в ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T17:05

2024-06-18T17:05

2024-06-18T19:20

хорошие новости

репино

финский залив

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хорошие новости

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн — РИА Новости. Спасенную в марте балтийскую кольчатую нерпу выпустили в Финский залив, сообщили в ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"."Семнадцатого июня специалисты фонда выпустили в естественную среду обитания представительницу самого редкого вида морского млекопитающего нашего региона —балтийскую кольчатую нерпу (ее популяция составляет не более 100 особей, поэтому каждое спасенное животное на вес золота)", — говорится в заявлении.В конце марта животное попало в Центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих, который находится на территории водоканала. Во время шторма новорожденную нерпу оторвало от матери, на тот момент она еще не могла самостоятельно добывать пищу и весила всего семь килограммов. Благодаря проведенной реабилитации нерпа подросла и окрепла. За все время пребывания в центре она поправилась до 23 килограммов. "Одна из важных наших побед во время выхаживания животных — не допустить их привыкания к человеку. Балтийская нерпочка сохранила дикий нрав и полностью готова к самостоятельной жизни в естественной среде обитания", — рассказала специалист Фонда друзей балтийской нерпы Елена Андриевская, чьи слова приводятся в сообщении. Специализированный центр оказания помощи морским млекопитающим расположен на территории ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" в поселке Репино. Там под присмотром проходят реабилитацию редкие морские млекопитающие северо-западного региона. Открытие учреждения состоялось в 2014 году. За десять лет его работы специалистам Фонда друзей балтийской нерпы удалось спасти и выпустить в естественную среду обитания более 160 животных. Самый известный подопечный центра — самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации его дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у животного появился постоянный сосед — самец ладожской нерпы Шлиссик.

https://ria.ru/20240617/ptitsy-1953325118.html

https://ria.ru/20240616/kit-1953208421.html

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