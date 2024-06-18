https://ria.ru/20240618/neft-1953757457.html

Цена нефти марки Brent превысила 85 долларов за баррель

Цена нефти марки Brent превысила 85 долларов за баррель - РИА Новости, 18.06.2024

Цена нефти марки Brent превысила 85 долларов за баррель

Мировые цены на нефть растут на 1%, стоимость одного барреля марки Brent впервые с конца мая поднялась выше 85 долларов, следует из данных торгов. РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T17:35

2024-06-18T17:35

2024-06-18T17:37

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Мировые цены на нефть растут на 1%, стоимость одного барреля марки Brent впервые с конца мая поднялась выше 85 долларов, следует из данных торгов.По состоянию на 17.34 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,87%, до 84,98 доллара за баррель, минутами ранее показатель впервые с 29 мая поднимался выше 85 долларов. Августовские фьючерсы на WTI дорожали на 1,02%, до 80,53 доллара.

https://ria.ru/20240616/ssha-1953117372.html

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2024

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экономика, brent, цены на нефть, wti (нефть)