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Цена нефти марки Brent превысила 85 долларов за баррель
Цена нефти марки Brent превысила 85 долларов за баррель - РИА Новости, 18.06.2024
Цена нефти марки Brent превысила 85 долларов за баррель
Мировые цены на нефть растут на 1%, стоимость одного барреля марки Brent впервые с конца мая поднялась выше 85 долларов, следует из данных торгов. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T17:35
2024-06-18T17:35
2024-06-18T17:37
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Мировые цены на нефть растут на 1%, стоимость одного барреля марки Brent впервые с конца мая поднялась выше 85 долларов, следует из данных торгов.По состоянию на 17.34 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,87%, до 84,98 доллара за баррель, минутами ранее показатель впервые с 29 мая поднимался выше 85 долларов. Августовские фьючерсы на WTI дорожали на 1,02%, до 80,53 доллара.
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экономика, brent, цены на нефть, wti (нефть)
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Brent, Цены на нефть, WTI (нефть)
Цена нефти марки Brent превысила 85 долларов за баррель
Цена нефти марки Brent превысила 85 долларов за баррель впервые с конца мая