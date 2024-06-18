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Путин утвердил приоритетные направления научного-технологического развития - РИА Новости, 18.06.2024
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Наука
 
20:52 18.06.2024 (обновлено: 21:09 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/nauka-1953809549.html
Путин утвердил приоритетные направления научного-технологического развития
Путин утвердил приоритетные направления научного-технологического развития - РИА Новости, 18.06.2024
Путин утвердил приоритетные направления научного-технологического развития
Президент России Владимир Путин утвердил приоритетные направления научно-технологического развития и перечень важнейших наукоемких технологий, соответствующий... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T20:52
2024-06-18T21:09
россия
наука
владимир путин
наука
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил приоритетные направления научно-технологического развития и перечень важнейших наукоемких технологий, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."Рассмотрев предложения Совета при президенте РФ по науке и образованию, постановляю: утвердить прилагаемые приоритетные направления научно-технологического развития, перечень важнейших наукоемких технологий", — говорится в документе.Правительству России поручено в течение 3 месяцев определить объем финансирования и порядок реализации мероприятий, связанных с разработкой и ускоренным внедрением в экономику технологий, в том числе в рамках национальных проектов по обеспечению технологического лидерства."В 6-месячный срок осуществить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение единства применение приоритетных направлений научно-технологического развития и перечня важнейших наукоемких технологий при реализации государственной политики в области научно-технологического развития, в том числе обеспечить внесение в законодательство России изменений в соответствии с настоящим указом", - уточняется в тексте.Указ вступает в силу со дня его подписания, 18 июня 2024 года.
https://ria.ru/20240617/pish-1950517481.html
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россия, владимир путин, наука
Россия, Наука, Владимир Путин, Наука
Путин утвердил приоритетные направления научного-технологического развития

Путин утвердил направления научного развития и список наукоемких технологий

© iStock.com / gorodenkoffИнженер во время работы в лаборатории
Инженер во время работы в лаборатории - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© iStock.com / gorodenkoff
Инженер во время работы в лаборатории. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил приоритетные направления научно-технологического развития и перечень важнейших наукоемких технологий, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Рассмотрев предложения Совета при президенте РФ по науке и образованию, постановляю: утвердить прилагаемые приоритетные направления научно-технологического развития, перечень важнейших наукоемких технологий", — говорится в документе.
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Правительству России поручено в течение 3 месяцев определить объем финансирования и порядок реализации мероприятий, связанных с разработкой и ускоренным внедрением в экономику технологий, в том числе в рамках национальных проектов по обеспечению технологического лидерства.
"В 6-месячный срок осуществить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение единства применение приоритетных направлений научно-технологического развития и перечня важнейших наукоемких технологий при реализации государственной политики в области научно-технологического развития, в том числе обеспечить внесение в законодательство России изменений в соответствии с настоящим указом", - уточняется в тексте.
Указ вступает в силу со дня его подписания, 18 июня 2024 года.
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