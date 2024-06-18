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Нидерландские СМИ сообщили, что новым генсеком НАТО станет Рютте - РИА Новости, 18.06.2024
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19:09 18.06.2024 (обновлено: 19:33 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/nato-1953790026.html
Нидерландские СМИ сообщили, что новым генсеком НАТО станет Рютте
Нидерландские СМИ сообщили, что новым генсеком НАТО станет Рютте - РИА Новости, 18.06.2024
Нидерландские СМИ сообщили, что новым генсеком НАТО станет Рютте
Уходящий премьер-министр Нидерландов Марк Рютте станет новым генсеком НАТО, в ближайшем времени его кандидатуру поддержит президент Румынии, который являлся его РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T19:09
2024-06-18T19:33
в мире
марк рютте
нато
нидерланды
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ГААГА, 18 июн - РИА Новости. Уходящий премьер-министр Нидерландов Марк Рютте станет новым генсеком НАТО, в ближайшем времени его кандидатуру поддержит президент Румынии, который являлся его единственным соперником в борьбе за этот пост, сообщает голландский телеканал NOS со ссылкой на источники."Марк Рютте станет новым генеральным секретарем НАТО. Теперь, когда Венгрия также полностью поддерживает кандидатуру Рютте, нам остается только дождаться реакции единственного оппозиционного кандидата - президента Румынии (Клауса) Йоханниса", - сообщил телеканал. По данным его источников, Йоханнис выразит поддержку кандидатуре Марка Рютте на руководящую должность в альянсе в краткосрочной перспективе.Йенс Столтенберг, который занимает должность генсека НАТО с 2014 года, должен был покинуть свой пост еще 1 октября 2022 года, однако в марте 2022 лидеры стран альянса в ходе саммита приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года, а затем продлили этот мандат еще на год. Таким образом его полномочия истекают 1 октября 2024 года.
https://ria.ru/20230626/nato-1880352224.html
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в мире, марк рютте, нато, нидерланды
В мире, Марк Рютте, НАТО, Нидерланды
Нидерландские СМИ сообщили, что новым генсеком НАТО станет Рютте

Нидерландский телеканал NOS: новым генсеком НАТО станет Рютте

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПремьер-министр Нидерландов Марк Рютте
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Архивное фото
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ГААГА, 18 июн - РИА Новости. Уходящий премьер-министр Нидерландов Марк Рютте станет новым генсеком НАТО, в ближайшем времени его кандидатуру поддержит президент Румынии, который являлся его единственным соперником в борьбе за этот пост, сообщает голландский телеканал NOS со ссылкой на источники.
"Марк Рютте станет новым генеральным секретарем НАТО. Теперь, когда Венгрия также полностью поддерживает кандидатуру Рютте, нам остается только дождаться реакции единственного оппозиционного кандидата - президента Румынии (Клауса) Йоханниса", - сообщил телеканал. По данным его источников, Йоханнис выразит поддержку кандидатуре Марка Рютте на руководящую должность в альянсе в краткосрочной перспективе.

Для назначения на пост генсека НАТО необходимо получить поддержку от всех 32 стран-членов альянса. Рютте удалось заручиться поддержкой 28 государств, однако четыре страны - Турция, Венгрия, Словакия и Румыния - были в сомнениях. За последние месяцы нидерландский премьер добился одобрения от Турции, а за прошедшие сутки - Венгрии и Словакии.

Йенс Столтенберг, который занимает должность генсека НАТО с 2014 года, должен был покинуть свой пост еще 1 октября 2022 года, однако в марте 2022 лидеры стран альянса в ходе саммита приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года, а затем продлили этот мандат еще на год. Таким образом его полномочия истекают 1 октября 2024 года.
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В миреМарк РюттеНАТОНидерланды
 
 
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