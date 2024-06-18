https://ria.ru/20240618/nato-1953790026.html

Нидерландские СМИ сообщили, что новым генсеком НАТО станет Рютте

Нидерландские СМИ сообщили, что новым генсеком НАТО станет Рютте - РИА Новости, 18.06.2024

Нидерландские СМИ сообщили, что новым генсеком НАТО станет Рютте

Уходящий премьер-министр Нидерландов Марк Рютте станет новым генсеком НАТО, в ближайшем времени его кандидатуру поддержит президент Румынии, который являлся его РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T19:09

2024-06-18T19:09

2024-06-18T19:33

в мире

марк рютте

нато

нидерланды

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ГААГА, 18 июн - РИА Новости. Уходящий премьер-министр Нидерландов Марк Рютте станет новым генсеком НАТО, в ближайшем времени его кандидатуру поддержит президент Румынии, который являлся его единственным соперником в борьбе за этот пост, сообщает голландский телеканал NOS со ссылкой на источники."Марк Рютте станет новым генеральным секретарем НАТО. Теперь, когда Венгрия также полностью поддерживает кандидатуру Рютте, нам остается только дождаться реакции единственного оппозиционного кандидата - президента Румынии (Клауса) Йоханниса", - сообщил телеканал. По данным его источников, Йоханнис выразит поддержку кандидатуре Марка Рютте на руководящую должность в альянсе в краткосрочной перспективе.Йенс Столтенберг, который занимает должность генсека НАТО с 2014 года, должен был покинуть свой пост еще 1 октября 2022 года, однако в марте 2022 лидеры стран альянса в ходе саммита приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года, а затем продлили этот мандат еще на год. Таким образом его полномочия истекают 1 октября 2024 года.

https://ria.ru/20230626/nato-1880352224.html

нидерланды

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, марк рютте, нато, нидерланды