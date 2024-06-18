https://ria.ru/20240618/nato-1953759074.html

Рябков отметил угрозу в словах генсека НАТО о ядерных силах

Рябков отметил угрозу в словах генсека НАТО о ядерных силах - РИА Новости, 18.06.2024

Рябков отметил угрозу в словах генсека НАТО о ядерных силах

В заявлениях генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможности приведения ядерных сил альянса в боевую готовность есть элемент угрозы, заявил замглавы МИД РФ Сергей РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T17:40

2024-06-18T17:40

2024-06-18T18:52

нато

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россия

сергей рябков

йенс столтенберг

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. В заявлениях генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможности приведения ядерных сил альянса в боевую готовность есть элемент угрозы, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Ранее Столтенберг в интервью британской газете Telegraph сообщил, что страны НАТО обсуждают приведение ядерных боеголовок альянса в состояние боевой готовности."Там есть элемент эскалационный, и определенной угрозы, но не в таком масштабе, как это преподносилось некоторыми СМИ. Сказав это, тут же подчеркну, что НАТО как альянс ведет все более агрессивный, все более провокационный, все более безответственную линию на российском направлении. Несомненно, в НАТО немало тех, кто и дальше хотел бы испытывать нас на прочность"- сказал он журналистам."Именно в эту абсолютно несоответствующую задачам поддержания международного мира и безопасности канву укладывается упомянутое вами высказывание. Мы не всегда реагируем вербально на разного рода провокационные вбросы, но это не значит, что в Москве они не замечаются", - заявил дипломат.Москва ведет свою работу с точки зрения калибровки собственных военных возможностей и потенциальной реакции на усиливающуюся угрожающую риторику со стороны Запада скорее тихо, чем публично, отметил он."Я думаю, это правильный подход. Именно так мы будем реагировать на то, что в действиях НАТО прослеживается, и что пытается руководство международного секретариата НАТО заложить в плане неких угрожающих сигналов Москве", - добавил Рябков.

https://ria.ru/20240618/nato-1953777501.html

https://ria.ru/20240618/yadernoe-1953502559.html

https://ria.ru/20240618/ryabkov-1953759779.html

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нато, в мире, россия, сергей рябков, йенс столтенберг