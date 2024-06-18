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Рютте пообещал Орбану возможность отказаться от поддержки Киева, пишут СМИ - РИА Новости, 18.06.2024
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05:30 18.06.2024
https://ria.ru/20240618/nato-1953559528.html
Рютте пообещал Орбану возможность отказаться от поддержки Киева, пишут СМИ
Рютте пообещал Орбану возможность отказаться от поддержки Киева, пишут СМИ - РИА Новости, 18.06.2024
Рютте пообещал Орбану возможность отказаться от поддержки Киева, пишут СМИ
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте пообещал премьеру Венгрии Виктору Орбану, что, если он станет генеральным секретарём НАТО, Венгрия будет иметь право... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T05:30
2024-06-18T05:30
в мире
венгрия
украина
нидерланды
марк рютте
виктор орбан
петер сийярто
нато
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте пообещал премьеру Венгрии Виктору Орбану, что, если он станет генеральным секретарём НАТО, Венгрия будет иметь право отказаться от участия в деятельности альянса за пределами его территории в поддержку Украины, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники. Ранее Орбан в интервью изданию Mandiner заявлял, что Венгрия хочет заключить с новым генеральным секретарем НАТО договор о том, что Будапешт не будет участвовать в операциях против России на Украине, оставаясь членом альянса. Он также добавил, что одна из претензий Венгрии к кандидатуре Рютте на пост генерального секретаря НАТО заключается в том, что он выступает "за обязательное участие всех стран-членов в военных операциях за пределами территории альянса". "Премьер-министр Нидерландов пообещал, что во время его пребывания на этом посту (генсека НАТО - ред.) Венгрия будет иметь право отказаться от деятельности НАТО в поддержку Украины, проводимой за пределами территории ее членов", - говорится в сообщении. Как отмечает газета, кандидатуру Рютте на пост следующего генсека НАТО на данный момент поддерживают 29 из 32 стран-членов альянса, однако Орбан стал преградой для Рютте. Сообщается, что в понедельник вечером Рютте и Орбан встретились в кулуарах во время ужина лидеров ЕС в Брюсселе. Согласно газете, пресс-секретарь Рютте заявил, что у него с Орбаном состоялся "хороший разговор". Подчеркивается, что это вселило надежду на то, что Венгрия снимет блокирование с кандидатуры Рютте на пост генсека. Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что НАТО хочет увеличить свою координационную роль в поставках оружия Украине и подготовке ее солдат, 31 страна поддерживает это решение, а Венгрия не хочет и не будет участвовать в этом. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что НАТО таким образом "сползает" в конфликт. Ранее французское издание Point спросило у Орбана, поддержит ли Будапешт кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО. Орбан заявил изданию, что переговоры о кандидатуре нового генерального секретаря НАТО еще продолжаются, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте "проблематичен" для Венгрии из-за прошлых заявлений.
https://ria.ru/20240618/nato-1953558939.html
https://ria.ru/20240617/ukraina-1953269328.html
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в мире, венгрия, украина, нидерланды, марк рютте, виктор орбан, петер сийярто, нато, евросоюз
В мире, Венгрия, Украина, Нидерланды, Марк Рютте, Виктор Орбан, Петер Сийярто, НАТО, Евросоюз
Рютте пообещал Орбану возможность отказаться от поддержки Киева, пишут СМИ

FT: Рютте, возглавив НАТО, разрешит Венгрии не участвовать в поддержке Киева

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПремьер-министр Нидерландов Марк Рютте
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте пообещал премьеру Венгрии Виктору Орбану, что, если он станет генеральным секретарём НАТО, Венгрия будет иметь право отказаться от участия в деятельности альянса за пределами его территории в поддержку Украины, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.
Ранее Орбан в интервью изданию Mandiner заявлял, что Венгрия хочет заключить с новым генеральным секретарем НАТО договор о том, что Будапешт не будет участвовать в операциях против России на Украине, оставаясь членом альянса. Он также добавил, что одна из претензий Венгрии к кандидатуре Рютте на пост генерального секретаря НАТО заключается в том, что он выступает "за обязательное участие всех стран-членов в военных операциях за пределами территории альянса".
Флаги Украины и НАТО - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
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"Премьер-министр Нидерландов пообещал, что во время его пребывания на этом посту (генсека НАТО - ред.) Венгрия будет иметь право отказаться от деятельности НАТО в поддержку Украины, проводимой за пределами территории ее членов", - говорится в сообщении.
Как отмечает газета, кандидатуру Рютте на пост следующего генсека НАТО на данный момент поддерживают 29 из 32 стран-членов альянса, однако Орбан стал преградой для Рютте. Сообщается, что в понедельник вечером Рютте и Орбан встретились в кулуарах во время ужина лидеров ЕС в Брюсселе. Согласно газете, пресс-секретарь Рютте заявил, что у него с Орбаном состоялся "хороший разговор". Подчеркивается, что это вселило надежду на то, что Венгрия снимет блокирование с кандидатуры Рютте на пост генсека.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что НАТО хочет увеличить свою координационную роль в поставках оружия Украине и подготовке ее солдат, 31 страна поддерживает это решение, а Венгрия не хочет и не будет участвовать в этом. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что НАТО таким образом "сползает" в конфликт.
Ранее французское издание Point спросило у Орбана, поддержит ли Будапешт кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО. Орбан заявил изданию, что переговоры о кандидатуре нового генерального секретаря НАТО еще продолжаются, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте "проблематичен" для Венгрии из-за прошлых заявлений.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
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Вчера, 08:00
 
В миреВенгрияУкраинаНидерландыМарк РюттеВиктор ОрбанПетер СийяртоНАТОЕвросоюз
 
 
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