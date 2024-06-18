Рютте пообещал Орбану возможность отказаться от поддержки Киева, пишут СМИ
FT: Рютте, возглавив НАТО, разрешит Венгрии не участвовать в поддержке Киева
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте пообещал премьеру Венгрии Виктору Орбану, что, если он станет генеральным секретарём НАТО, Венгрия будет иметь право отказаться от участия в деятельности альянса за пределами его территории в поддержку Украины, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.
Ранее Орбан в интервью изданию Mandiner заявлял, что Венгрия хочет заключить с новым генеральным секретарем НАТО договор о том, что Будапешт не будет участвовать в операциях против России на Украине, оставаясь членом альянса. Он также добавил, что одна из претензий Венгрии к кандидатуре Рютте на пост генерального секретаря НАТО заключается в том, что он выступает "за обязательное участие всех стран-членов в военных операциях за пределами территории альянса".
"Премьер-министр Нидерландов пообещал, что во время его пребывания на этом посту (генсека НАТО - ред.) Венгрия будет иметь право отказаться от деятельности НАТО в поддержку Украины, проводимой за пределами территории ее членов", - говорится в сообщении.
Как отмечает газета, кандидатуру Рютте на пост следующего генсека НАТО на данный момент поддерживают 29 из 32 стран-членов альянса, однако Орбан стал преградой для Рютте. Сообщается, что в понедельник вечером Рютте и Орбан встретились в кулуарах во время ужина лидеров ЕС в Брюсселе. Согласно газете, пресс-секретарь Рютте заявил, что у него с Орбаном состоялся "хороший разговор". Подчеркивается, что это вселило надежду на то, что Венгрия снимет блокирование с кандидатуры Рютте на пост генсека.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что НАТО хочет увеличить свою координационную роль в поставках оружия Украине и подготовке ее солдат, 31 страна поддерживает это решение, а Венгрия не хочет и не будет участвовать в этом. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что НАТО таким образом "сползает" в конфликт.
Ранее французское издание Point спросило у Орбана, поддержит ли Будапешт кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО. Орбан заявил изданию, что переговоры о кандидатуре нового генерального секретаря НАТО еще продолжаются, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте "проблематичен" для Венгрии из-за прошлых заявлений.
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