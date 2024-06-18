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Главный мышелов Сунака высмеял его заявление - РИА Новости, 18.06.2024
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19:28 18.06.2024 (обновлено: 19:33 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/myshelov-1953795015.html
Главный мышелов Сунака высмеял его заявление
Главный мышелов Сунака высмеял его заявление - РИА Новости, 18.06.2024
Главный мышелов Сунака высмеял его заявление
Главный мышелов с Даунинг-стрит кот Ларри посмеялся над призывом премьер-министра Риши Сунака поддержать отечественных производителей продуктов питания,... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T19:28
2024-06-18T19:33
в мире
риши сунак
маргарет тэтчер
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Главный мышелов с Даунинг-стрит кот Ларри посмеялся над призывом премьер-министра Риши Сунака поддержать отечественных производителей продуктов питания, предположив, что тот, вероятно, нашел, где в Британии растут бананы. Всеобщие выборы в парламент Британии пройдут 4 июля. В начале мая британский премьер Риши Сунак впервые признал, что находящаяся у власти Консервативная партия может потерпеть поражение на грядущих выборах. Заявление прозвучало после неудачи тори на местных выборах, в результате которых они потеряли почти половину мест в местных советах. Позднее премьер выразил уверенность в том, что у правящей партии консерваторов есть шансы на победу. Кот Ларри отреагировал на пост Сунака в соцсети X, в котором тот призывал "не зависеть от иностранных продуктов питания" и покупать британские. "Только что заглянул на кухню, кажется, Сунак нашел в Британии место, где выращивают бананы", - говорится в сообщении кота. Кот Ларри, взятый из приюта, служит в резиденции британского премьер-министра с 2011 года. Коты в резиденциях британских правителей живут с XV века. С 1929 года они имеют официальный статус и жалование в 100 фунтов в год. Самым знаменитым из них в XX веке стал кот Хамфри, который исполнял обязанности мышелова при Маргарет Тэтчер, Джоне Мэйджоре и Тони Блэре. Кот Хамфри скончался в 2008 году, ему было около 18 лет.
https://ria.ru/20240521/sunak-1947333714.html
https://ria.ru/20240610/britaniya-1951766654.html
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в мире, риши сунак, маргарет тэтчер, тони блэр
В мире, Риши Сунак, Маргарет Тэтчер, Тони Блэр
Главный мышелов Сунака высмеял его заявление

Главный мышелов Сунака высмеял его призывы по поддержке производителей продуктов

© AP Photo / Kirsty WigglesworthКот Ларри, служащий главным мышеловом в резиденции британского премьер-министра на Даунинг-стрит
Кот Ларри, служащий главным мышеловом в резиденции британского премьер-министра на Даунинг-стрит - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Кот Ларри, служащий главным мышеловом в резиденции британского премьер-министра на Даунинг-стрит. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Главный мышелов с Даунинг-стрит кот Ларри посмеялся над призывом премьер-министра Риши Сунака поддержать отечественных производителей продуктов питания, предположив, что тот, вероятно, нашел, где в Британии растут бананы.
Всеобщие выборы в парламент Британии пройдут 4 июля. В начале мая британский премьер Риши Сунак впервые признал, что находящаяся у власти Консервативная партия может потерпеть поражение на грядущих выборах. Заявление прозвучало после неудачи тори на местных выборах, в результате которых они потеряли почти половину мест в местных советах. Позднее премьер выразил уверенность в том, что у правящей партии консерваторов есть шансы на победу.
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Кот Ларри отреагировал на пост Сунака в соцсети X, в котором тот призывал "не зависеть от иностранных продуктов питания" и покупать британские.
"Только что заглянул на кухню, кажется, Сунак нашел в Британии место, где выращивают бананы", - говорится в сообщении кота.
Кот Ларри, взятый из приюта, служит в резиденции британского премьер-министра с 2011 года. Коты в резиденциях британских правителей живут с XV века. С 1929 года они имеют официальный статус и жалование в 100 фунтов в год. Самым знаменитым из них в XX веке стал кот Хамфри, который исполнял обязанности мышелова при Маргарет Тэтчер, Джоне Мэйджоре и Тони Блэре. Кот Хамфри скончался в 2008 году, ему было около 18 лет.
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В миреРиши СунакМаргарет ТэтчерТони Блэр
 
 
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