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Путин обсудил с Силуановым строительство моста через Лену
Путин обсудил с Силуановым строительство моста через Лену - РИА Новости, 18.06.2024
Путин обсудил с Силуановым строительство моста через Лену
Президент Владимир Путин рассказал, что обсуждал проблему возведения моста через Лену с министром финансов Антоном Силуановым. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T11:11
2024-06-18T11:11
2024-06-18T12:52
экономика
россия
владимир путин
антон силуанов
айсен николаев
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 18 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин рассказал, что обсуждал проблему возведения моста через Лену с министром финансов Антоном Силуановым. "Вчера говорил с Силуановым", — так он ответил главе Якутии Айсену Николаеву, представлявшему мастер-план столицы республики.По словам Николаева, мост Якутии необходим, это обеспечит республике прирост валового продукта на три процента и снизит прямые затраты бюджета на 4,7 миллиарда рублей. Мост через Лену в перспективе обеспечит круглосуточным транспортным сообщением более 80 процентов населения Якутии. Его протяженность составит более трех километров.В начале июня глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заявил на Петербургском международном экономическом форуме, что мост официально включили в мастер-план развития территории. По его словам, строительство начнется в 2025-м, в течение пяти лет мост будет построен.
https://ria.ru/20240312/putin-1932605183.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, антон силуанов, айсен николаев, республика саха (якутия)
Экономика, Россия, Владимир Путин, Антон Силуанов, Айсен Николаев, Республика Саха (Якутия)
Путин обсудил с Силуановым строительство моста через Лену
Путин сообщил главе Якутии, что обсудил с Силуановым возведение моста через Лену