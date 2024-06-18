https://ria.ru/20240618/moskva-1953799345.html

Москвичи определят ароматы для поликлиник с помощью арт-объектов

Москвичи определят ароматы для поликлиник с помощью арт-объектов - РИА Новости, 18.06.2024

Москвичи определят ароматы для поликлиник с помощью арт-объектов

Рядом со станциями метро Москвы появились арт-объекты, где москвичи могут проголосовать за один из пяти ароматов для поликлиник, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T19:52

2024-06-18T19:52

2024-06-18T19:52

общество

городское хозяйство москвы

москва

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Рядом со станциями метро Москвы появились арт-объекты, где москвичи могут проголосовать за один из пяти ароматов для поликлиник, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения. "В будущем у московских поликлиник может появиться свой собственный аромат. Специально для этого в разных локациях столицы появились необычные арт-объекты, где москвичи могут послушать пять ароматов и прямо на месте проголосовать за тот, который понравился больше всего", - говорится в сообщении. Отмечается, что арт-объекты разместили около станций метро "Кузнецкий мост", "Трубная" и "Тверская". Коллекция ароматов гипоаллергенна.

https://ria.ru/20240613/rakova-1952576797.html

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общество, городское хозяйство москвы, москва