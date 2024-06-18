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Москвичи определят ароматы для поликлиник с помощью арт-объектов - РИА Новости, 18.06.2024
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19:52 18.06.2024
https://ria.ru/20240618/moskva-1953799345.html
Москвичи определят ароматы для поликлиник с помощью арт-объектов
Москвичи определят ароматы для поликлиник с помощью арт-объектов - РИА Новости, 18.06.2024
Москвичи определят ароматы для поликлиник с помощью арт-объектов
Рядом со станциями метро Москвы появились арт-объекты, где москвичи могут проголосовать за один из пяти ароматов для поликлиник, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T19:52
2024-06-18T19:52
общество
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Рядом со станциями метро Москвы появились арт-объекты, где москвичи могут проголосовать за один из пяти ароматов для поликлиник, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения. "В будущем у московских поликлиник может появиться свой собственный аромат. Специально для этого в разных локациях столицы появились необычные арт-объекты, где москвичи могут послушать пять ароматов и прямо на месте проголосовать за тот, который понравился больше всего", - говорится в сообщении. Отмечается, что арт-объекты разместили около станций метро "Кузнецкий мост", "Трубная" и "Тверская". Коллекция ароматов гипоаллергенна.
https://ria.ru/20240613/rakova-1952576797.html
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общество, городское хозяйство москвы, москва
Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва
Москвичи определят ароматы для поликлиник с помощью арт-объектов

В Москве появились арт-объекты для голосования за аромат для поликлиник

© Московская медицина/TelegramАрт-объект, где можно проголосовать за один из пяти ароматов для поликлиник Москвы
Арт-объект, где можно проголосовать за один из пяти ароматов для поликлиник Москвы
© Московская медицина/Telegram
Арт-объект, где можно проголосовать за один из пяти ароматов для поликлиник Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Рядом со станциями метро Москвы появились арт-объекты, где москвичи могут проголосовать за один из пяти ароматов для поликлиник, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.
"В будущем у московских поликлиник может появиться свой собственный аромат. Специально для этого в разных локациях столицы появились необычные арт-объекты, где москвичи могут послушать пять ароматов и прямо на месте проголосовать за тот, который понравился больше всего", - говорится в сообщении.
Отмечается, что арт-объекты разместили около станций метро "Кузнецкий мост", "Трубная" и "Тверская". Коллекция ароматов гипоаллергенна.
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