https://ria.ru/20240618/moskva-1953727364.html

В Москве в среду закончится жаркая погода

В Москве в среду закончится жаркая погода - РИА Новости, 18.06.2024

В Москве в среду закончится жаркая погода

Период относительно жаркой погоды закончится в московском регионе в среду, в четверг температура вернется к климатической норме, когда температура составляет... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T16:30

2024-06-18T16:30

2024-06-18T16:30

общество

михаил леус

москва

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Период относительно жаркой погоды закончится в московском регионе в среду, в четверг температура вернется к климатической норме, когда температура составляет плюс 19-24 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале. По словам специалиста, практически полностью две первые декады июня столичный регион "жил" в июльской погоде, температура воздуха все прошедшие 18 дней месяца превышала климатические рамки. По состоянию на вторник положительная температурная аномалия достигла 3,4 градуса, средняя температура воздуха с начала месяца составила плюс 20 градусов. "Очень тёплой в регионе будет предстоящая среда – синоптическую ситуацию в этот день сформирует гребень антициклона, который прекратит вторую серию дождей. Облаков в небе станет меньше, осадков не ожидается и воздушные массы прогреются до плюс 23-28 градусов. И на этом относительно жаркая погода закончится", - написал Леус. Он отметил, что со среды ведущие потоки в атмосфере перестроятся на западные румбы, и управлять погодой начнут не южные, а менее тёплые, атлантические циклоны. "В четверг регион с ливнями и грозами пересечёт связанный с одним из таких циклонов, холодный атмосферный фронт, который опустит температуру до плюс 19-24 градусов, что как раз и соответствует климатической норме этих дней июня", - добавил синоптик. Специалист отметил, что в пятницу дожди постепенно прекратятся, а температура воздуха упадёт ещё на несколько градусов. В выходные существенных осадков не ожидается, а днём по-прежнему будет около плюс 19-24 градусов. "Такой же, преимущественно солнечной и сухой погодой, с температурой близкой к климатической норме, стартует и новая неделя", - добавил Леус.

https://ria.ru/20240602/pogoda-1949979022.html

https://ria.ru/20240617/moskva-1953391075.html

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общество, михаил леус, москва