https://ria.ru/20240618/moskva-1953607265.html
Обнаженный мужчина устроил заплыв по Москве-реке
Обнаженный мужчина устроил заплыв по Москве-реке - РИА Новости, 18.06.2024
Обнаженный мужчина устроил заплыв по Москве-реке
Обнаженный мужчина устроил заплыв по Москве-реке в районе Крымского моста, он отказывался вылезать из воды, сообщил РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T11:21
2024-06-18T11:21
2024-06-18T11:39
происшествия
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Обнаженный мужчина устроил заплыв по Москве-реке в районе Крымского моста, он отказывался вылезать из воды, сообщил РИА Новости информированный источник. "Во вторник утром обнаженный мужчина плавал по Москве-реке в районе Крымского моста. Он категорически отказывался вылезать из воды", - сказал собеседник. В московском главке МВД уточнили агентству, что мужчина был доставлен в территориальный отдел полиции. Как рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы, информация о плавающем обнаженном человеке поступила в службу "112" в 07.10."Мужчину выловили через семь минут - оказался совсем голым, брыкался и активно сопротивлялся, никак не объясняя свой поступок. Был принудительно скручен", - поведал собеседник агентства.
https://ria.ru/20230923/teplokhod-1898199487.html
https://ria.ru/20240611/mvd-1952260658.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия
Обнаженный мужчина устроил заплыв по Москве-реке
Обнаженный мужчина устроил заплыв по Москве-реке и был задержан полицией
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Обнаженный мужчина устроил заплыв по Москве-реке в районе Крымского моста, он отказывался вылезать из воды, сообщил РИА Новости информированный источник.
"Во вторник утром обнаженный мужчина плавал по Москве-реке в районе Крымского моста. Он категорически отказывался вылезать из воды", - сказал собеседник.
В московском главке МВД уточнили агентству, что мужчина был доставлен в территориальный отдел полиции.
Как рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы, информация о плавающем обнаженном человеке поступила в службу "112" в 07.10.
"Мужчину выловили через семь минут - оказался совсем голым, брыкался и активно сопротивлялся, никак не объясняя свой поступок. Был принудительно скручен", - поведал собеседник агентства.