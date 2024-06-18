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В Охотском море завершают очистку дна от затонувших судов - РИА Новости, 18.06.2024
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15:23 18.06.2024 (обновлено: 15:29 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/more-1953694626.html
В Охотском море завершают очистку дна от затонувших судов
В Охотском море завершают очистку дна от затонувших судов - РИА Новости, 18.06.2024
В Охотском море завершают очистку дна от затонувших судов
Подрядчики завершают очистку дна Охотского моря и береговой зоны от затонувших и брошенных судов в бухте Нагаева, за несколько лет они утилизировали 20 судов,... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T15:23
2024-06-18T15:29
магадан
охотское море
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МАГАДАН, 18 июн - РИА Новости. Подрядчики завершают очистку дна Охотского моря и береговой зоны от затонувших и брошенных судов в бухте Нагаева, за несколько лет они утилизировали 20 судов, план на этот теплый сезон - еще три, сообщил РИА Новости руководитель департамента рыбного хозяйства Магаданской области Андрей Таболин. Собеседник агентства пояснил, что акваторию рыбного порта Магадана несколько лет очищают от затонувших судов в рамках федеральной программы "Генеральная уборка". Общий объем выполненных работ составляет 20 единиц "подводного флота". Сам рыбный порт в 2023 году перешел в собственность региона и нуждается в серьезной реконструкции. "В этом году в планах утилизировать три судна, и тогда задача будет выполнена. Одно уже отбуксировали к берегу, второе – плавбаза "Нева" — это главная задача сезона, она тяжелая, объект сложный. И под "Невой" лежит еще одно судно, его тоже предстоит поднять и утилизировать. И после этого рыбный порт уже будет готов к дальнейшей реконструкции", - рассказал Таболин. Он добавил, что власти региона внесли предложение в правительство России расчистить еще одну акваторию в поселке Эвенск в 500 километров от Магадана, где находится более 25 объектов затонувшего имущества без собственников. Работы по расчистке его акватории могут начаться в 2025 году. "Суда частично разрушены. Они не только портят внешний вид Эвенска, они наносят и экологический ущерб. Не дают полноценно развиваться поселку, в том числе, с точки зрения судоходства", - сообщил Таболин.
https://rsport.ria.ru/20240523/magadan--1947852927.html
https://ria.ru/20231115/port-1909506739.html
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магадан, охотское море, магаданская область
Магадан, Охотское море, Магаданская область
В Охотском море завершают очистку дна от затонувших судов

Подрядчики завершают очистку Охотского моря и береговой зоны от затонувших судов

© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанкОхотское море
Охотское море - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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Охотское море. Архивное фото
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МАГАДАН, 18 июн - РИА Новости. Подрядчики завершают очистку дна Охотского моря и береговой зоны от затонувших и брошенных судов в бухте Нагаева, за несколько лет они утилизировали 20 судов, план на этот теплый сезон - еще три, сообщил РИА Новости руководитель департамента рыбного хозяйства Магаданской области Андрей Таболин.
Собеседник агентства пояснил, что акваторию рыбного порта Магадана несколько лет очищают от затонувших судов в рамках федеральной программы "Генеральная уборка". Общий объем выполненных работ составляет 20 единиц "подводного флота". Сам рыбный порт в 2023 году перешел в собственность региона и нуждается в серьезной реконструкции.
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"В этом году в планах утилизировать три судна, и тогда задача будет выполнена. Одно уже отбуксировали к берегу, второе – плавбаза "Нева" — это главная задача сезона, она тяжелая, объект сложный. И под "Невой" лежит еще одно судно, его тоже предстоит поднять и утилизировать. И после этого рыбный порт уже будет готов к дальнейшей реконструкции", - рассказал Таболин.
Он добавил, что власти региона внесли предложение в правительство России расчистить еще одну акваторию в поселке Эвенск в 500 километров от Магадана, где находится более 25 объектов затонувшего имущества без собственников. Работы по расчистке его акватории могут начаться в 2025 году.
"Суда частично разрушены. Они не только портят внешний вид Эвенска, они наносят и экологический ущерб. Не дают полноценно развиваться поселку, в том числе, с точки зрения судоходства", - сообщил Таболин.
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