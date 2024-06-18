https://ria.ru/20240618/moloko-1952860884.html
Краснодарское предприятие по переработке молока нарастило мощность на 50%
Краснодарское предприятие по переработке молока нарастило мощность на 50% - РИА Новости, 18.06.2024
Краснодарское предприятие по переработке молока нарастило мощность на 50%
Компания "Упаковочные системы" завершила модернизацию технологических линий на предприятии "Агрокомплекса" им. Н. И. Ткачева, что позволило на 50% увеличить... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T08:00
2024-06-18T08:00
2024-06-18T09:54
технологии
краснодарский край
выселковский район
молоко
бизнес
производство
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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Компания "Упаковочные системы" завершила модернизацию технологических линий на предприятии "Агрокомплекса" им. Н. И. Ткачева, что позволило на 50% увеличить объем производства молока с длительным сроком хранения, а также кисломолочной продукции, сообщает пресс-служба компании.Отмечается, что проект по модернизации оценивается в 220 миллионов рублей.В составе "Агрокомплекса" действует две молокоперерабатывающих площадки в Выселковском районе Краснодарского края. Завод "Молоко – 2" выпускает более 90 наименований товаров.Проект по модернизации предприятия включал в себя полный цикл работ: от разработки технического задания до пусконаладки нового технологического оборудования. Команда "Упаковочных систем" сопровождала проект на всех этапах: совместная разработка конфигурации проекта, поставка оборудования и его интеграция в условиях действующего производства. Автоматизация производственного процесса с использованием локальных программных модулей, разработанных специалистами "Упаковочных систем", позволила повысить контроль и улучшить качество выпускаемой продукции."Проект модернизации завода осуществлялся в условиях непрерывной работы производства и санкционных ограничений по поставке оборудования. Однако все удалось сделать качественно и в согласованные сроки. Для нас этот проект открывает новые горизонты реализации молочной продукции в регионе и за его пределами", – отметил замгенерального директора "Агрокомплекса" по пищевым производствам Юрий Ейбоженко, его слова приводит пресс-служба.В свою очередь, гендиректор компании "Упаковочные системы" Александр Криволапов прокомментировал, что производственные площадки компании "Агрокомплекс" в Краснодарском крае обладают большой значимостью для региона."Уже сейчас мы определили планы по дальнейшей реконструкции молокоперерабатывающего завода агрохолдинга и поэтапному расширению производства. Мы рады оказывать надежную профессиональную поддержку и делиться опытом в решении задач наших партнеров", – сказал Криволапов.В пресс-службе напомнили, что в 2018 году компания "Агрокомплекс" совместно с командой "Упаковочных систем" реализовали проект по строительству современного сыродельного завода ООО "Сыры Кубани".
https://ria.ru/20240123/moloko-1922897961.html
https://ria.ru/20240111/eksport-1920782848.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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технологии, краснодарский край, выселковский район, молоко, бизнес, производство
Технологии, Краснодарский край, Выселковский район, Молоко, Бизнес, Производство
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Компания "Упаковочные системы" завершила модернизацию технологических линий на предприятии "Агрокомплекса" им. Н. И. Ткачева, что позволило на 50% увеличить объем производства молока с длительным сроком хранения, а также кисломолочной продукции, сообщает пресс-служба компании.
Отмечается, что проект по модернизации оценивается в 220 миллионов рублей.
В составе "Агрокомплекса" действует две молокоперерабатывающих площадки в Выселковском районе Краснодарского края
. Завод "Молоко – 2" выпускает более 90 наименований товаров.
Проект по модернизации предприятия включал в себя полный цикл работ: от разработки технического задания до пусконаладки нового технологического оборудования. Команда "Упаковочных систем" сопровождала проект на всех этапах: совместная разработка конфигурации проекта, поставка оборудования и его интеграция в условиях действующего производства. Автоматизация производственного процесса с использованием локальных программных модулей, разработанных специалистами "Упаковочных систем", позволила повысить контроль и улучшить качество выпускаемой продукции.
«
"Проект модернизации завода осуществлялся в условиях непрерывной работы производства и санкционных ограничений по поставке оборудования. Однако все удалось сделать качественно и в согласованные сроки. Для нас этот проект открывает новые горизонты реализации молочной продукции в регионе и за его пределами", – отметил замгенерального директора "Агрокомплекса" по пищевым производствам Юрий Ейбоженко, его слова приводит пресс-служба.
В свою очередь, гендиректор компании "Упаковочные системы" Александр Криволапов прокомментировал, что производственные площадки компании "Агрокомплекс" в Краснодарском крае обладают большой значимостью для региона.
«
"Уже сейчас мы определили планы по дальнейшей реконструкции молокоперерабатывающего завода агрохолдинга и поэтапному расширению производства. Мы рады оказывать надежную профессиональную поддержку и делиться опытом в решении задач наших партнеров", – сказал Криволапов.
В пресс-службе напомнили, что в 2018 году компания "Агрокомплекс" совместно с командой "Упаковочных систем" реализовали проект по строительству современного сыродельного завода ООО "Сыры Кубани".