https://ria.ru/20240618/moldaviya-1953716016.html

В Молдавии заявили, что кандидатуру экс-начальника генштаба одобрили в США

В Молдавии заявили, что кандидатуру экс-начальника генштаба одобрили в США - РИА Новости, 18.06.2024

В Молдавии заявили, что кандидатуру экс-начальника генштаба одобрили в США

Бывший молдавский премьер Владимир Филат утверждает, что кандидатура экс-начальника генштаба обороны страны Игоря Горгана, фигурирующего в шпионском скандале,... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T16:11

2024-06-18T16:11

2024-06-18T16:38

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КИШИНЕВ, 18 июн – РИА Новости. Бывший молдавский премьер Владимир Филат утверждает, что кандидатура экс-начальника генштаба обороны страны Игоря Горгана, фигурирующего в шпионском скандале, была ранее одобрена американским посольством. Ранее прокуратура Молдавии завела уголовное дело в отношении бывшего главы генштаба минобороны республики Игоря Горгана из-за скандала о якобы его связях с разведкой РФ. Президент Майя Санду 11 июня подписала указ о лишении Горгана государственных наград. При этом Санду сама утвердила его на эту должность в 2019 году, когда была премьером. Ранее в молдавских СМИ появилась информация, что бывший начальник генштаба минобороны республики якобы передавал данные о визитах представителей оборонного ведомства Украины в Молдавию, которые закупали военную технику и снаряды для ВСУ. "Назначение Горгана на эту должность не могло бы состояться без одобрения наших западных партнеров по развитию… А именно его кандидатура получила прямую поддержку посольства США, учитывая, что он обучался в этой стране. И в 2019 году, когда премьером страны была Санду, а президентом - Игорь Додон, без одобрения посольства США Горган не был бы утвержден во второй раз в этой должности", - сказал Филат в эфире кишиневского телеканала N4. Политик отметил, что в 2013 году кандидатура Горгана имела положительные рекомендации от правоохранительных органов Молдавии, включая от СИБ. "То, что произошло сейчас с этим человеком, а я с ним не пересекался и не общался с 2015 года, это публичная расправа", - добавил Филат. Президент республики Майя Санду утвердила 10 июня поправки в статью Уголовного кодекса о госизмене. Депутаты от правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС) на заседании парламента одобрили в третьем чтении эти поправки. В частности, к измене родине будут приравнены: переход на сторону врага во время войны, шпионаж, разглашение государственной тайны, оказание помощи в проведении враждебных действий против безопасности государства.

https://ria.ru/20240518/moldaviya-1946852795.html

https://ria.ru/20240611/nagrady-1952260482.html

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молдавия, сша, россия, майя санду, владимир филат, игорь додон, вооруженные силы украины, в мире