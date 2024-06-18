В Молдавии заявили, что кандидатуру экс-начальника генштаба одобрили в США
Филат: кандидатуру экс-начальника генштаба Горгана одобрило посольство США
© Sputnik / OsmatescoМинистерство обороны Молдавии
© Sputnik / Osmatesco
Министерство обороны Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 18 июн – РИА Новости. Бывший молдавский премьер Владимир Филат утверждает, что кандидатура экс-начальника генштаба обороны страны Игоря Горгана, фигурирующего в шпионском скандале, была ранее одобрена американским посольством.
Ранее прокуратура Молдавии завела уголовное дело в отношении бывшего главы генштаба минобороны республики Игоря Горгана из-за скандала о якобы его связях с разведкой РФ. Президент Майя Санду 11 июня подписала указ о лишении Горгана государственных наград. При этом Санду сама утвердила его на эту должность в 2019 году, когда была премьером. Ранее в молдавских СМИ появилась информация, что бывший начальник генштаба минобороны республики якобы передавал данные о визитах представителей оборонного ведомства Украины в Молдавию, которые закупали военную технику и снаряды для ВСУ.
"Назначение Горгана на эту должность не могло бы состояться без одобрения наших западных партнеров по развитию… А именно его кандидатура получила прямую поддержку посольства США, учитывая, что он обучался в этой стране. И в 2019 году, когда премьером страны была Санду, а президентом - Игорь Додон, без одобрения посольства США Горган не был бы утвержден во второй раз в этой должности", - сказал Филат в эфире кишиневского телеканала N4.
Политик отметил, что в 2013 году кандидатура Горгана имела положительные рекомендации от правоохранительных органов Молдавии, включая от СИБ. "То, что произошло сейчас с этим человеком, а я с ним не пересекался и не общался с 2015 года, это публичная расправа", - добавил Филат.
Президент республики Майя Санду утвердила 10 июня поправки в статью Уголовного кодекса о госизмене. Депутаты от правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС) на заседании парламента одобрили в третьем чтении эти поправки. В частности, к измене родине будут приравнены: переход на сторону врага во время войны, шпионаж, разглашение государственной тайны, оказание помощи в проведении враждебных действий против безопасности государства.