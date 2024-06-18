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ВС России уничтожили украинскую РЛС и цех производства БПЛА - РИА Новости, 18.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:18 18.06.2024 (обновлено: 13:24 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/mo-1953646838.html
ВС России уничтожили украинскую РЛС и цех производства БПЛА
ВС России уничтожили украинскую РЛС и цех производства БПЛА - РИА Новости, 18.06.2024
ВС России уничтожили украинскую РЛС и цех производства БПЛА
Российские артиллерия и авиация уничтожили распределительный склад ВСУ, радиолокационную станцию и две пусковые установки ЗРК С-300, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T13:18
2024-06-18T13:24
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
россия
зрк с-300
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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Российские артиллерия и авиация уничтожили распределительный склад ВСУ, радиолокационную станцию и две пусковые установки ЗРК С-300, сообщило Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены радиолокационная станция и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, поражены цех производства ударных беспилотников, склад военно-технического имущества 44-й артиллерийской бригады ВСУ, с которого осуществлялась разгрузка и распределение вооружения и военной техники, поставленных киевскому режиму странами Запада, а также скопления живой силы и техники противника в 124 районах, уточнили в МО РФ.
https://ria.ru/20240618/spetsoperatsiya-1953647666.html
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безопасность, украина, россия, зрк с-300
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Россия, ЗРК С-300
ВС России уничтожили украинскую РЛС и цех производства БПЛА

МО: ВС РФ уничтожили украинскую РЛС, цех ударных БПЛА и 2 установки ЗРК С-300

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗРК "Стрела-10" на боевом дежурстве в зоне проведения специальной военной операции
ЗРК Стрела-10 на боевом дежурстве в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЗРК "Стрела-10" на боевом дежурстве в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Российские артиллерия и авиация уничтожили распределительный склад ВСУ, радиолокационную станцию и две пусковые установки ЗРК С-300, сообщило Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены радиолокационная станция и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, поражены цех производства ударных беспилотников, склад военно-технического имущества 44-й артиллерийской бригады ВСУ, с которого осуществлялась разгрузка и распределение вооружения и военной техники, поставленных киевскому режиму странами Запада, а также скопления живой силы и техники противника в 124 районах, уточнили в МО РФ.
Военнослужащие реактивной артиллерии в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
ВС России уничтожили склад ВСУ, с которого шла разгрузка поставок Запада
13:20
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаРоссияЗРК С-300
 
 
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