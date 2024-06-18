https://ria.ru/20240618/mo-1953646838.html

ВС России уничтожили украинскую РЛС и цех производства БПЛА

ВС России уничтожили украинскую РЛС и цех производства БПЛА - РИА Новости, 18.06.2024

ВС России уничтожили украинскую РЛС и цех производства БПЛА

Российские артиллерия и авиация уничтожили распределительный склад ВСУ, радиолокационную станцию и две пусковые установки ЗРК С-300, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T13:18

2024-06-18T13:18

2024-06-18T13:24

специальная военная операция на украине

безопасность

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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Российские артиллерия и авиация уничтожили распределительный склад ВСУ, радиолокационную станцию и две пусковые установки ЗРК С-300, сообщило Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены радиолокационная станция и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, поражены цех производства ударных беспилотников, склад военно-технического имущества 44-й артиллерийской бригады ВСУ, с которого осуществлялась разгрузка и распределение вооружения и военной техники, поставленных киевскому режиму странами Запада, а также скопления живой силы и техники противника в 124 районах, уточнили в МО РФ.

https://ria.ru/20240618/spetsoperatsiya-1953647666.html

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безопасность, украина, россия, зрк с-300