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Расчет ЗРК "Тор-М2" сбил ракеты ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 18.06.2024
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https://ria.ru/20240618/mo-1953558776.html
Расчет ЗРК "Тор-М2" сбил ракеты ВСУ на Авдеевском направлении
Расчет ЗРК "Тор-М2" сбил ракеты ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 18.06.2024
Расчет ЗРК "Тор-М2" сбил ракеты ВСУ на Авдеевском направлении
Расчет зенитного-ракетного комплекса "Тор-М2" группировки войск "Центр" сбил ракеты ВСУ на Авдеевском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T05:08
2024-06-18T05:08
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ЛУГАНСК, 18 июн - РИА Новости. Расчет зенитного-ракетного комплекса "Тор-М2" группировки войск "Центр" сбил ракеты ВСУ на Авдеевском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. "Расчет зенитного ракетного комплекса "Тор-М2" соединения противовоздушной обороны группировки войск "Центр" перехватил и уничтожил ракеты, выпущенные с территории, контролируемой ВСУ", - сообщили в Минобороны РФ. Там добавили, что движущиеся цели в направлении охраняемого объекта были обнаружены и захвачены в ходе несения военными боевого дежурства по охране и обороне воздушного пространства. "Командованием зенитного ракетного дивизиона было принято незамедлительное решение об уничтожении целей. Расчет "Тор-М2" выполнил пуск зенитных управляемых ракет и поразил средства воздушного нападения противника на безопасном удалении. Точность боевого применения позволяет расчету одним боекомплектом ликвидировать до восьми воздушных целей противника", - сообщили в оборонном ведомстве. В МО РФ отметили, что боевая работа расчета ЗРК "Тор-М2" ведётся в круглосуточном режиме. ПВО прикрывает подразделения от разведывательных и ударных БПЛА ВСУ. При этом РЛС обнаружения автоматически блокирует возможность поражения "своих" летательных аппаратов.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Расчет ЗРК "Тор-М2" сбил ракеты ВСУ на Авдеевском направлении

МО: расчет ЗРК "Тор-М2" группировки войск "Центр" сбил ракеты ВСУ под Авдеевкой

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Тор-М2" Вооруженных сил России на боевой позиции
Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Тор-М2 Вооруженных сил России на боевой позиции - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Тор-М2" Вооруженных сил России на боевой позиции. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 18 июн - РИА Новости. Расчет зенитного-ракетного комплекса "Тор-М2" группировки войск "Центр" сбил ракеты ВСУ на Авдеевском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ.
"Расчет зенитного ракетного комплекса "Тор-М2" соединения противовоздушной обороны группировки войск "Центр" перехватил и уничтожил ракеты, выпущенные с территории, контролируемой ВСУ", - сообщили в Минобороны РФ.
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Там добавили, что движущиеся цели в направлении охраняемого объекта были обнаружены и захвачены в ходе несения военными боевого дежурства по охране и обороне воздушного пространства.
"Командованием зенитного ракетного дивизиона было принято незамедлительное решение об уничтожении целей. Расчет "Тор-М2" выполнил пуск зенитных управляемых ракет и поразил средства воздушного нападения противника на безопасном удалении. Точность боевого применения позволяет расчету одним боекомплектом ликвидировать до восьми воздушных целей противника", - сообщили в оборонном ведомстве.
В МО РФ отметили, что боевая работа расчета ЗРК "Тор-М2" ведётся в круглосуточном режиме. ПВО прикрывает подразделения от разведывательных и ударных БПЛА ВСУ. При этом РЛС обнаружения автоматически блокирует возможность поражения "своих" летательных аппаратов.
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