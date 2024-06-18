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Мишустин рассказал о плане развития АПК - РИА Новости, 18.06.2024
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15:33 18.06.2024 (обновлено: 15:50 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/mishustin-1953700213.html
Мишустин рассказал о плане развития АПК
Мишустин рассказал о плане развития АПК - РИА Новости, 18.06.2024
Мишустин рассказал о плане развития АПК
К 2030 году планируется увеличить производство продукции АПК на 25%, экспорт на 50%, инвестиции в основной капитал агропредприятий на 60%, заявил... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T15:33
2024-06-18T15:50
экономика
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. К 2030 году планируется увеличить производство продукции АПК на 25%, экспорт на 50%, инвестиции в основной капитал агропредприятий на 60%, заявил премьер-министр Михаил Мишустин."К 2030 году предстоит увеличить общий объем производства продукции АПК на 25%, поставки за рубеж - на 50%. А инвестиции в основной капитал наших агропредприятий должны вырасти на 60%", - сказал он в ходе стратсессии по нацпроектам "Продолжительная и активная жизнь" и "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности".
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экономика
Экономика
Мишустин рассказал о плане развития АПК

Мишустин: к 2030 г. планируется увеличить производство продукции АПК на 25%

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкУборка урожая пшеницы
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Уборка урожая пшеницы. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. К 2030 году планируется увеличить производство продукции АПК на 25%, экспорт на 50%, инвестиции в основной капитал агропредприятий на 60%, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
"К 2030 году предстоит увеличить общий объем производства продукции АПК на 25%, поставки за рубеж - на 50%. А инвестиции в основной капитал наших агропредприятий должны вырасти на 60%", - сказал он в ходе стратсессии по нацпроектам "Продолжительная и активная жизнь" и "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности".
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
Санкции не помешали экспорту агропродуктов, заявил Мишустин
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