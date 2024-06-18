https://ria.ru/20240618/mishustin-1953700213.html

Мишустин рассказал о плане развития АПК

Мишустин рассказал о плане развития АПК - РИА Новости, 18.06.2024

Мишустин рассказал о плане развития АПК

К 2030 году планируется увеличить производство продукции АПК на 25%, экспорт на 50%, инвестиции в основной капитал агропредприятий на 60%, заявил... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T15:33

2024-06-18T15:33

2024-06-18T15:50

экономика

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. К 2030 году планируется увеличить производство продукции АПК на 25%, экспорт на 50%, инвестиции в основной капитал агропредприятий на 60%, заявил премьер-министр Михаил Мишустин."К 2030 году предстоит увеличить общий объем производства продукции АПК на 25%, поставки за рубеж - на 50%. А инвестиции в основной капитал наших агропредприятий должны вырасти на 60%", - сказал он в ходе стратсессии по нацпроектам "Продолжительная и активная жизнь" и "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности".

https://ria.ru/20240618/mishustin-1953698390.html

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экономика