https://ria.ru/20240618/mishustin-1953581644.html

Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами

Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами - РИА Новости, 18.06.2024

Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами

Премьер министр РФ Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами по кураторству ряда федеральных проектов, говорится в сообщении,... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T09:55

2024-06-18T09:55

2024-06-18T10:22

михаил мишустин

экономика

россия

европа

виталий савельев

марат хуснуллин

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Премьер министр РФ Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами по кураторству ряда федеральных проектов, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале правительства РФ."Решение принято для организации эффективной работы нового состава кабмина по выполнению поручений Президента и достижению национальных целей развития", - говорится в сообщении.За вице-премьером Дмитрием Григоренко закреплено кураторство федеральных проектов в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации", в том числе "Информационная инфраструктура", "Кадры для цифровой экономики", "Информационная безопасность" и другие. Также вице-премьер будет отвечать за федеральные проекты "Доступ в интернет", "Цифровой профиль гражданина", "Госуслуги онлайн", "Электронный документооборот", "Подготовка кадров для ИТ", в рамках которых реализуются инициативы социально-экономического развития России по направлению "Цифровая трансформация".Вице-премьер Виталий Савельев будет курировать ряд федеральных проектов в рамках нацпроектов "Беспилотные авиационные системы" и "Транспортная часть комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года". В ведение Виталия Савельева также переданы федеральные проекты "Круглогодичный Севморпуть", "Беспилотные логистические коридоры", "Автономное судовождение", сформированные на основании инициатив социально-экономического развития России по направлению "Технологический рывок".За вице-премьером Маратом Хуснуллиным остается кураторство федеральных проектов "Строительство автомобильных дорог международного транспортного коридора Европа – Западный Китай" и "Развитие железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла", которые входят в нацпроект "Транспортная часть комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года". Помимо этого Хуснуллин будет курировать федеральный проект "Реинжиниринг правил промышленного строительства", который был сформирован на основании инициативы социально-экономического развития по направлению "Строительство".В зоне ответственности вице-премьера Дмитрия Чернышенко – федеральный проект "Профессионалитет", в рамках которого реализуется одноименная инициатива социально-экономического развития по направлению "Социальная сфера"."Кураторы остальных федеральных проектов будут утверждены по мере подготовки согласованных предложений в аппарате правительства", - добавили в кабмине.

https://ria.ru/20240604/kuratory-1950319706.html

https://ria.ru/20240614/vitse-premer-1952994402.html

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михаил мишустин, экономика, россия, европа, виталий савельев, марат хуснуллин