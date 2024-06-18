Рейтинг@Mail.ru
Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами - РИА Новости, 18.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:55 18.06.2024 (обновлено: 10:22 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/mishustin-1953581644.html
Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами
Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами - РИА Новости, 18.06.2024
Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами
Премьер министр РФ Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами по кураторству ряда федеральных проектов, говорится в сообщении,... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T09:55
2024-06-18T10:22
михаил мишустин
экономика
россия
европа
виталий савельев
марат хуснуллин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951984119_0:0:2949:1659_1920x0_80_0_0_1f70f959bae937905dbf2a62bfe0160c.jpg
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Премьер министр РФ Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами по кураторству ряда федеральных проектов, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале правительства РФ."Решение принято для организации эффективной работы нового состава кабмина по выполнению поручений Президента и достижению национальных целей развития", - говорится в сообщении.За вице-премьером Дмитрием Григоренко закреплено кураторство федеральных проектов в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации", в том числе "Информационная инфраструктура", "Кадры для цифровой экономики", "Информационная безопасность" и другие. Также вице-премьер будет отвечать за федеральные проекты "Доступ в интернет", "Цифровой профиль гражданина", "Госуслуги онлайн", "Электронный документооборот", "Подготовка кадров для ИТ", в рамках которых реализуются инициативы социально-экономического развития России по направлению "Цифровая трансформация".Вице-премьер Виталий Савельев будет курировать ряд федеральных проектов в рамках нацпроектов "Беспилотные авиационные системы" и "Транспортная часть комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года". В ведение Виталия Савельева также переданы федеральные проекты "Круглогодичный Севморпуть", "Беспилотные логистические коридоры", "Автономное судовождение", сформированные на основании инициатив социально-экономического развития России по направлению "Технологический рывок".За вице-премьером Маратом Хуснуллиным остается кураторство федеральных проектов "Строительство автомобильных дорог международного транспортного коридора Европа – Западный Китай" и "Развитие железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла", которые входят в нацпроект "Транспортная часть комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года". Помимо этого Хуснуллин будет курировать федеральный проект "Реинжиниринг правил промышленного строительства", который был сформирован на основании инициативы социально-экономического развития по направлению "Строительство".В зоне ответственности вице-премьера Дмитрия Чернышенко – федеральный проект "Профессионалитет", в рамках которого реализуется одноименная инициатива социально-экономического развития по направлению "Социальная сфера"."Кураторы остальных федеральных проектов будут утверждены по мере подготовки согласованных предложений в аппарате правительства", - добавили в кабмине.
https://ria.ru/20240604/kuratory-1950319706.html
https://ria.ru/20240614/vitse-premer-1952994402.html
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951984119_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_7b8c8d4eab1acccd47e4dd1550a728c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
михаил мишустин, экономика, россия, европа, виталий савельев, марат хуснуллин
Михаил Мишустин, Экономика, Россия, Европа, Виталий Савельев, Марат Хуснуллин
Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами

Мишустин утвердил распределение обязанностей по кураторству федеральных проектов

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Премьер министр РФ Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами по кураторству ряда федеральных проектов, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале правительства РФ.
«
"Решение принято для организации эффективной работы нового состава кабмина по выполнению поручений Президента и достижению национальных целей развития", - говорится в сообщении.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
Мишустин утвердил изменения в перечне кураторов госпрограмм
4 июня, 09:05
За вице-премьером Дмитрием Григоренко закреплено кураторство федеральных проектов в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации", в том числе "Информационная инфраструктура", "Кадры для цифровой экономики", "Информационная безопасность" и другие. Также вице-премьер будет отвечать за федеральные проекты "Доступ в интернет", "Цифровой профиль гражданина", "Госуслуги онлайн", "Электронный документооборот", "Подготовка кадров для ИТ", в рамках которых реализуются инициативы социально-экономического развития России по направлению "Цифровая трансформация".
Вице-премьер Виталий Савельев будет курировать ряд федеральных проектов в рамках нацпроектов "Беспилотные авиационные системы" и "Транспортная часть комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года". В ведение Виталия Савельева также переданы федеральные проекты "Круглогодичный Севморпуть", "Беспилотные логистические коридоры", "Автономное судовождение", сформированные на основании инициатив социально-экономического развития России по направлению "Технологический рывок".
За вице-премьером Маратом Хуснуллиным остается кураторство федеральных проектов "Строительство автомобильных дорог международного транспортного коридора Европа – Западный Китай" и "Развитие железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла", которые входят в нацпроект "Транспортная часть комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года". Помимо этого Хуснуллин будет курировать федеральный проект "Реинжиниринг правил промышленного строительства", который был сформирован на основании инициативы социально-экономического развития по направлению "Строительство".
В зоне ответственности вице-премьера Дмитрия Чернышенко – федеральный проект "Профессионалитет", в рамках которого реализуется одноименная инициатива социально-экономического развития по направлению "Социальная сфера".
"Кураторы остальных федеральных проектов будут утверждены по мере подготовки согласованных предложений в аппарате правительства", - добавили в кабмине.
Вице-премьер Татарстана Евгений Варакин - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Вице-премьер, курировавший подшефные города в ЛНР, вернулся в Татарстан
14 июня, 18:54
 
Михаил МишустинЭкономикаРоссияЕвропаВиталий СавельевМарат Хуснуллин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала