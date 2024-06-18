https://ria.ru/20240618/mishel-1953599724.html
СМИ узнали о новом возможном месте работы главы Евросовета Мишеля
СМИ узнали о новом возможном месте работы главы Евросовета Мишеля - РИА Новости, 18.06.2024
СМИ узнали о новом возможном месте работы главы Евросовета Мишеля
Действующий глава Евросовета Шарль Мишель может быть назначен министром иностранных дел Бельгии, сообщает издание Politico со ссылкой на двух бельгийских... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T10:57
2024-06-18T10:57
2024-06-18T11:01
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Действующий глава Евросовета Шарль Мишель может быть назначен министром иностранных дел Бельгии, сообщает издание Politico со ссылкой на двух бельгийских официальных лиц. "Имя Шарля Мишеля появляется в качестве потенциального кандидата на пост следующего министра иностранных дел Бельгии", - говорится в сообщении. Действующий глава Евросовета, бельгийский политик Шарль Мишель покинет свой пост в конце текущего года. В понедельник в Брюсселе прошел неформальный саммит стран ЕС, где обсуждали стратегическую повестку этого института на ближайшие пять лет, а также кандидатуры на посты глав Еврокомиссии, Евросовета и евродипломатии. Однако Мишель заявил, что лидеры ЕС пока не достигли договоренности по кандидатуре будущей главы Еврокомиссии.
https://ria.ru/20240618/evrosoyuz-1953550597.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бельгия, брюссель, шарль мишель, евросовет, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Бельгия, Брюссель, Шарль Мишель, Евросовет, Евросоюз, Еврокомиссия
СМИ узнали о новом возможном месте работы главы Евросовета Мишеля
Politico: глава Евросовета Мишель может стать главой МИД Бельгии