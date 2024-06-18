Рейтинг@Mail.ru
Актера Маккеллена госпитализировали после падения со сцены - РИА Новости, 18.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
03:16 18.06.2024
https://ria.ru/20240618/mirror-1953555161.html
Актера Маккеллена госпитализировали после падения со сцены
Актера Маккеллена госпитализировали после падения со сцены - РИА Новости, 18.06.2024
Актера Маккеллена госпитализировали после падения со сцены
Британский 85-летний актер театра и кино Иэн Маккеллен, известный по роли Гэндальфа во "Властелине колец" и "Хоббите", госпитализирован после падения со сцены... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T03:16
2024-06-18T03:16
культура
иэн маккеллен
в мире
культура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101541/51/1015415195_0:0:3232:1818_1920x0_80_0_0_25ace67252c8588b330d3c0cfe87571d.jpg
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Британский 85-летний актер театра и кино Иэн Маккеллен, известный по роли Гэндальфа во "Властелине колец" и "Хоббите", госпитализирован после падения со сцены во время спектакля Player Kings в лондонском театре Ноэла Кауарда, сообщает британское издание Mirror. "Иэн Маккеллен был срочно доставлен в больницу после серьёзного падения со сцены во время спектакля Player Kings в лондонском театре Ноэла Кауарда", - говорится в сообщении. Отмечается, что Маккеллен потерял равновесие во время отыгрыша боя и упал со сцены. Как пишет издание, публику эвакуировали из театра и сообщили, что представление будет отменено. Сообщается, что информации о степени травм актёра пока не поступало. Согласно изданию, после инцидента публика в социальной сети Х выразила свою обеспокоенность по поводу произошедшего, назвав падение "очень сильным" и отметив, что актёру, похоже "было очень больно".
https://ria.ru/20240610/teatr-1951323751.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101541/51/1015415195_0:0:3232:2424_1920x0_80_0_0_7f057b2614493500b51bd0d0b2d881cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иэн маккеллен, в мире, культура
Культура, Иэн Маккеллен, В мире, Культура
Актера Маккеллена госпитализировали после падения со сцены

Mirror: актера Иэна Маккеллена госпитализировали после падения со сцены

© AP Photo / Invision/ Joel RyanБританский актер Иэн Маккеллен
Британский актер Иэн Маккеллен - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© AP Photo / Invision/ Joel Ryan
Британский актер Иэн Маккеллен. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Британский 85-летний актер театра и кино Иэн Маккеллен, известный по роли Гэндальфа во "Властелине колец" и "Хоббите", госпитализирован после падения со сцены во время спектакля Player Kings в лондонском театре Ноэла Кауарда, сообщает британское издание Mirror.
"Иэн Маккеллен был срочно доставлен в больницу после серьёзного падения со сцены во время спектакля Player Kings в лондонском театре Ноэла Кауарда", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Маккеллен потерял равновесие во время отыгрыша боя и упал со сцены. Как пишет издание, публику эвакуировали из театра и сообщили, что представление будет отменено. Сообщается, что информации о степени травм актёра пока не поступало.
Согласно изданию, после инцидента публика в социальной сети Х выразила свою обеспокоенность по поводу произошедшего, назвав падение "очень сильным" и отметив, что актёру, похоже "было очень больно".
Актриса Светлана Ходченкова - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
"Самые оголтелые — англичане": останутся ли европейские авторы в России
10 июня, 08:00
 
КультураИэн МаккелленВ миреКультура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала