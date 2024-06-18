https://ria.ru/20240618/mirror-1953555161.html

Актера Маккеллена госпитализировали после падения со сцены

Актера Маккеллена госпитализировали после падения со сцены - РИА Новости, 18.06.2024

Актера Маккеллена госпитализировали после падения со сцены

Британский 85-летний актер театра и кино Иэн Маккеллен, известный по роли Гэндальфа во "Властелине колец" и "Хоббите", госпитализирован после падения со сцены... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T03:16

2024-06-18T03:16

2024-06-18T03:16

культура

иэн маккеллен

в мире

культура

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Британский 85-летний актер театра и кино Иэн Маккеллен, известный по роли Гэндальфа во "Властелине колец" и "Хоббите", госпитализирован после падения со сцены во время спектакля Player Kings в лондонском театре Ноэла Кауарда, сообщает британское издание Mirror. "Иэн Маккеллен был срочно доставлен в больницу после серьёзного падения со сцены во время спектакля Player Kings в лондонском театре Ноэла Кауарда", - говорится в сообщении. Отмечается, что Маккеллен потерял равновесие во время отыгрыша боя и упал со сцены. Как пишет издание, публику эвакуировали из театра и сообщили, что представление будет отменено. Сообщается, что информации о степени травм актёра пока не поступало. Согласно изданию, после инцидента публика в социальной сети Х выразила свою обеспокоенность по поводу произошедшего, назвав падение "очень сильным" и отметив, что актёру, похоже "было очень больно".

https://ria.ru/20240610/teatr-1951323751.html

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иэн маккеллен, в мире, культура