https://ria.ru/20240618/minzdrav-1953666234.html

Минзрав рассказал о состоянии госпитализированных с ботулизмом нижегородцев

Минзрав рассказал о состоянии госпитализированных с ботулизмом нижегородцев - РИА Новости, 18.06.2024

Минзрав рассказал о состоянии госпитализированных с ботулизмом нижегородцев

Состояние всех госпитализированных с ботулизмом нижегородцев стабилизировано, они получили противоботулиническую сыворотку, сообщает министерство... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T14:11

2024-06-18T14:11

2024-06-18T14:23

случаи заражения ботулизмом в россии

нижегородская область

россия

нижний новгород

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июн - РИА Новости. Состояние всех госпитализированных с ботулизмом нижегородцев стабилизировано, они получили противоботулиническую сыворотку, сообщает министерство здравоохранения региона.Ранее со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора сообщалось, что на утро 18 июня в инфекционных больницах находятся 14 больных с ботулизмом."Пациенты начали поступать в медучреждения с воскресенья, все случаи заболевания связаны с употреблением в пищу продукции, приобретенной через службу доставки. Среди заболевших в основном, пациенты молодого возраста, самому младшему из них 17 лет. В настоящее время состояние всех пациентов стабилизировано. Все пациенты уже получили противоботулиническую сыворотку. Продолжается необходимое лечение и медицинское наблюдение", - приводятся в сообщении слова главного внештатного специалиста по инфекционным болезням министерства здравоохранения Нижегородской области, заместителя главного врача по медицинской части инфекционной клинической больницы №2 Нижнего Новгорода Елены Тихомоловой.По ее словам, первые жалобы пациентов были связаны с нарушением зрения - туманом перед глазами и двоением, которые являются следствием нарушения работы глазодвигательных мышц за счет нарушения нервной проводимости. Она также подчеркнула, что самым опасным симптомом ботулизма является развитие дыхательной недостаточности, и "именно для того, чтобы у заболевших не возникло остановки дыхания и связанных с ней патологических изменений, они переводятся на ИВЛ"."Введение пациентам противоботулинической сыворотки позволяет нейтрализовать тот токсин, которым уже отравлен организм, снизить клинические проявления болезни. Подчеркну, что в Нижегородской области достаточное количество этого препарата", - заявила врач.Ранее сообщалось, что управление Роспотребнадзора по Нижегородской области проводит эпидемиологическое расследование в связи с фактами подозрения на ботулизм. Пострадавшие употребляли в пищу "Салат лобио" изготовитель: ООО "Локалкитчен", заказанную через сервис доставки "Самокат" (ООО "Умный ритейл")".Следственными органами СК России по Нижегородской области по факту отравления жителей региона возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

https://ria.ru/20240618/botulizm-1953582655.html

https://ria.ru/20240618/botulizm-1953616872.html

https://ria.ru/20240617/otravleniya-1953425154.html

нижегородская область

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нижний новгород

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случаи заражения ботулизмом в россии, нижегородская область, россия, нижний новгород, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф)