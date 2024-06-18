https://ria.ru/20240618/minoborony-1953565953.html
В Крыму прокомментировали кадровые решения в Минобороны
В Крыму прокомментировали кадровые решения в Минобороны - РИА Новости, 18.06.2024
В Крыму прокомментировали кадровые решения в Минобороны
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал закономерными кадровые решения по замене заместителей министра обороны РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T07:41
2024-06-18T07:41
2024-06-18T07:41
политика
михаил шеремет
владимир путин
руслан цаликов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал закономерными кадровые решения по замене заместителей министра обороны РФ. Президент России Владимир Путин в понедельник освободил от должности первого замминистра обороны Руслана Цаликова, заместителей - Николая Панкова, Татьяну Шевцову, Павла Попова. При этом глава государства назначил Леонида Горнина первым замминистра обороны, Павла Фрадкова и Анну Цивилеву - заместителями министра. "Кадровые решения закономерны. Современность диктует свои правила игры, и чтобы без раскачки мгновенно реагировать на вызовы, а порой работать на их упреждение, нужна слаженная командная работа", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, любой руководитель высокого уровня, как правило, заходит на пост со своими не раз доказавшими эффективность грамотными управленцами, способными справиться с непростыми задачами, поставленными перед министерством.
https://ria.ru/20240524/minoborony-1948002218.html
https://ria.ru/20240512/kartapolov-1945464634.html
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политика, михаил шеремет, владимир путин, руслан цаликов
Политика, Михаил Шеремет, Владимир Путин, Руслан Цаликов
В Крыму прокомментировали кадровые решения в Минобороны
Депутат Шеремет назвал кадровые решения по замене замминистра обороны законными