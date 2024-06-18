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МВД подвело итоги недели по первому этапу операции "Нелегал-2024" - РИА Новости, 18.06.2024
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14:31 18.06.2024 (обновлено: 14:40 18.06.2024) дополняется ...
https://ria.ru/20240618/migratsiya-1953673214.html
МВД подвело итоги недели по первому этапу операции "Нелегал-2024"
МВД подвело итоги недели по первому этапу операции "Нелегал-2024" - РИА Новости, 18.06.2024
МВД подвело итоги недели по первому этапу операции "Нелегал-2024"
Более 1,5 тысяч мигрантов выдворят из РФ по итогам длившегося неделю в Подмосковье первого этапа операции "Нелегал-2024", возбуждено 413 уголовных дел по... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T14:31
2024-06-18T14:40
россия
московская область (подмосковье)
мигранты
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Более 1,5 тысяч мигрантов выдворят из РФ по итогам длившегося неделю в Подмосковье первого этапа операции "Нелегал-2024", возбуждено 413 уголовных дел по преступлениям в сфере миграции, сообщается в Telegram-канале областного главка МВД."На территории Московской области в период с 3 по 9 июня проведен первый этап оперативно-профилактической операции "Нелегал-2024". В результате пресечено 5348 административных правонарушений в сфере миграции. Судебными органами вынесено более 1500 решений об административном выдворении иностранных граждан за пределы Российской Федерации", - говорится в сообщении.Кроме того, возбуждено 413 уголовных дел по преступлениям в сфере миграции.Также за нарушение режима пребывания в России составлено более 3200 административных протоколов, за незаконное осуществление трудовой деятельности - свыше 800.В ведомстве подчеркнули, что в отношении работодателей за незаконное привлечение иностранных граждан к трудовой деятельности составлено более 500 административных протоколов."Сумма наложенных административных штрафов за нарушения в сфере миграции составила 19,5 миллионов рублей. Взыскано на сумму более 13 миллионов рублей", - добавили в главке.
https://ria.ru/20240614/migranty-1952923999.html
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россия, московская область (подмосковье), мигранты
Россия, Московская область (Подмосковье), Мигранты
МВД подвело итоги недели по первому этапу операции "Нелегал-2024"

1,5 тысячи мигрантов выдворят из РФ после операции "Нелегал-2024" в Подмосковье

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль МВД России
Автомобиль МВД России - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Более 1,5 тысяч мигрантов выдворят из РФ по итогам длившегося неделю в Подмосковье первого этапа операции "Нелегал-2024", возбуждено 413 уголовных дел по преступлениям в сфере миграции, сообщается в Telegram-канале областного главка МВД.
"На территории Московской области в период с 3 по 9 июня проведен первый этап оперативно-профилактической операции "Нелегал-2024". В результате пресечено 5348 административных правонарушений в сфере миграции. Судебными органами вынесено более 1500 решений об административном выдворении иностранных граждан за пределы Российской Федерации", - говорится в сообщении.
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Кроме того, возбуждено 413 уголовных дел по преступлениям в сфере миграции.
Также за нарушение режима пребывания в России составлено более 3200 административных протоколов, за незаконное осуществление трудовой деятельности - свыше 800.
В ведомстве подчеркнули, что в отношении работодателей за незаконное привлечение иностранных граждан к трудовой деятельности составлено более 500 административных протоколов.
"Сумма наложенных административных штрафов за нарушения в сфере миграции составила 19,5 миллионов рублей. Взыскано на сумму более 13 миллионов рублей", - добавили в главке.
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РоссияМосковская область (Подмосковье)Мигранты
 
 
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