https://ria.ru/20240618/migratsiya-1953673214.html

МВД подвело итоги недели по первому этапу операции "Нелегал-2024"

МВД подвело итоги недели по первому этапу операции "Нелегал-2024" - РИА Новости, 18.06.2024

МВД подвело итоги недели по первому этапу операции "Нелегал-2024"

Более 1,5 тысяч мигрантов выдворят из РФ по итогам длившегося неделю в Подмосковье первого этапа операции "Нелегал-2024", возбуждено 413 уголовных дел по... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T14:31

2024-06-18T14:31

2024-06-18T14:40

россия

московская область (подмосковье)

мигранты

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Более 1,5 тысяч мигрантов выдворят из РФ по итогам длившегося неделю в Подмосковье первого этапа операции "Нелегал-2024", возбуждено 413 уголовных дел по преступлениям в сфере миграции, сообщается в Telegram-канале областного главка МВД."На территории Московской области в период с 3 по 9 июня проведен первый этап оперативно-профилактической операции "Нелегал-2024". В результате пресечено 5348 административных правонарушений в сфере миграции. Судебными органами вынесено более 1500 решений об административном выдворении иностранных граждан за пределы Российской Федерации", - говорится в сообщении.Кроме того, возбуждено 413 уголовных дел по преступлениям в сфере миграции.Также за нарушение режима пребывания в России составлено более 3200 административных протоколов, за незаконное осуществление трудовой деятельности - свыше 800.В ведомстве подчеркнули, что в отношении работодателей за незаконное привлечение иностранных граждан к трудовой деятельности составлено более 500 административных протоколов."Сумма наложенных административных штрафов за нарушения в сфере миграции составила 19,5 миллионов рублей. Взыскано на сумму более 13 миллионов рублей", - добавили в главке.

https://ria.ru/20240614/migranty-1952923999.html

https://ria.ru/20240613/migranty-1952498439.html

россия

московская область (подмосковье)

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россия, московская область (подмосковье), мигранты