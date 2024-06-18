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Обвиняемые в изнасиловании во Владивостоке находятся в России незаконно
Обвиняемые в изнасиловании во Владивостоке находятся в России незаконно - РИА Новости, 18.06.2024
Обвиняемые в изнасиловании во Владивостоке находятся в России незаконно
Четверо граждан Узбекистана, обвиняемые в групповом изнасиловании девушки на пляже во Владивостоке, находятся в России незаконно, сообщает объединённая... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T06:01
2024-06-18T06:01
2024-06-18T06:01
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ВЛАДИВОСТОК, 18 июн – РИА Новости. Четверо граждан Узбекистана, обвиняемые в групповом изнасиловании девушки на пляже во Владивостоке, находятся в России незаконно, сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Приморского края. Во вторник в полиции РИА Новости сообщили, что около кафе в районе бухты Лазурная неизвестные, угрожая ножом, изнасиловали девушку. В аэропорту Владивостока задержали четверых граждан одной из республик Средней Азии, которые планировали скрыться за пределы РФ, ещё один мужчина задержан во Владивостоке. В СУСК уточняли, что возбуждено уголовное дело по статье "Изнасилование" о нападении на 21-летнюю сотрудницу кафе группой мигрантов. Суд заключил под стражу на два месяца четверых мужчин. Процессуальный статус пятого пока не уточняется. "У всех обвиняемых установлено отсутствие законных оснований нахождения на территории Российской Федерации, срок пребывания истек", - говорится в сообщении. Уточняется, что арестованные – граждане Узбекистана, им предъявлено обвинение.
https://ria.ru/20240613/nelegal-1952640879.html
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происшествия, узбекистан, россия, владивосток, приморский край
Происшествия, Узбекистан, Россия, Владивосток, Приморский край
Обвиняемые в изнасиловании во Владивостоке находятся в России незаконно
Суд: обвиняемые в изнасиловании девушки в Приморье находятся в России незаконно
ВЛАДИВОСТОК, 18 июн – РИА Новости. Четверо граждан Узбекистана, обвиняемые в групповом изнасиловании девушки на пляже во Владивостоке, находятся в России незаконно, сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Приморского края.
Во вторник в полиции РИА Новости сообщили, что около кафе в районе бухты Лазурная неизвестные, угрожая ножом, изнасиловали девушку. В аэропорту Владивостока задержали четверых граждан одной из республик Средней Азии, которые планировали скрыться за пределы РФ, ещё один мужчина задержан во Владивостоке. В СУСК уточняли, что возбуждено уголовное дело по статье "Изнасилование" о нападении на 21-летнюю сотрудницу кафе группой мигрантов. Суд заключил под стражу на два месяца четверых мужчин. Процессуальный статус пятого пока не уточняется.
"У всех обвиняемых установлено отсутствие законных оснований нахождения на территории Российской Федерации, срок пребывания истек", - говорится в сообщении.
Уточняется, что арестованные – граждане Узбекистана, им предъявлено обвинение.