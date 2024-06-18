https://ria.ru/20240618/meteozavisimye-1953553570.html

Врач рассказал, как пережить магнитные бури

Врач рассказал, как пережить магнитные бури - РИА Новости, 18.06.2024

Врач рассказал, как пережить магнитные бури

Метеозависимым людям важно принимать какие-то меры для предотвращения ухудшения состояния здоровья во время колебания погодных условий и магнитного поля, в... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T02:49

2024-06-18T02:49

2024-06-18T02:49

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земля

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Метеозависимым людям важно принимать какие-то меры для предотвращения ухудшения состояния здоровья во время колебания погодных условий и магнитного поля, в частности снизить свою активность, гулять на свежем воздухе, принимать седативные средства, если есть показания, сообщил РИА Новости соруководитель направления "Превентивная медицина" НТИ HealthNet ("Хелснет"), кандидат медицинских наук, семейный врач Сергей Чудаков. Сейчас Солнце приближается к пику своей активности, который, по прогнозам учёных, наступит в 2025 году. Уже в мае были зафиксированы несколько мощнейших вспышек, в частности, сильнейшая в этом цикле и случилась 14 мая. Её балл составил Х8.7, а чуть более крупное событие (Х9.3) наблюдалось последний раз в сентябре 2017 года. На Земле эти события породили сильные магнитные бури, одной из которых (10 мая) учёные присвоили близкий к максимальному индекс G4. "Люди, чувствительные к изменениям геомагнитного поля начинают реагировать как минимум за сутки, а иногда и больше до возникновения выраженных изменений в атмосфере. Для них важно начинать профилактические мероприятия несколько раньше, чем для обычных людей и заканчивать также несколько позже", - советует Чудаков. По его словам, наиболее частым вариантом проявления реакции на грядущие погодные изменения является усиление болей в суставах. "Человеку, которому необходимо уберечь себя от колебаний погоды, конечно, важно при соответствующем прогнозе принять необходимые меры профилактики. В целом, в этот период стоит снизить свою активность вплоть до того, что, если реакция на погоду очень сильная, необходимо взять несколько дней отдыха, объяснить своему врачу, руководителю на работе, что в этот период состояние здоровья может резко ухудшиться, поэтому нужно себя поберечь", - советует Чудаков. Сильно метеозависимым людям в это время врач рекомендует оставаться дома в спокойном состоянии, с легким домашним трудом, прогулками на свежем воздухе. "Если есть зависимость в средней степени, то никаких особых режимов не нужно, можно продолжать вести привычную жизнь, но стараться не переутомляться, вовремя ложиться спать, употреблять легкие продукты, не нарушающие функции желудочно-кишечного тракта", - поделился эксперт. Кроме того, врач советует особое внимание уделить тем людям, у которых есть выраженное колебание артериального давления. "Гипертоникам рекомендуется применять различные седативные средства. Если человек уже принимает лекарства, снижающие артериальное давление, то в такие периоды под контролем врача доза или частота приема может быть увеличена на период прохождения такой магнитной бури", - сообщил Чудаков. Если человек, наоборот, склонен к пониженному давлению, врач рекомендовал применять различные тонизирующие средства, в том числе фитопрепараты, содержащие так называемые адаптогены, которые в состоянии поддерживать уровень артериального давления на нормальном уровне. "Это может быть, например, такое растение, как элеутерококк, китайский лимонник. Кому-то неплохо помогает женьшень. Но это достаточно индивидуально", - подчеркнул Чудаков. При наличии тенденции к повышенной свертываемости крови специалист допускает по рекомендации врача увеличить дозу средств, повышающих текучесть крови. "Еще одна группа пациентов — это люди, страдающие бронхиальной астмой. Им может потребоваться увеличение количества применяемых препаратов, которые расширяют бронхи. Опять же по совету врача можно, например, начать чаще пользоваться ингалятором, поскольку погода может усилить спазм бронхов", - добавил Чудаков.

https://ria.ru/20240617/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html

https://ria.ru/20240510/dachniki-1945043111.html

https://ria.ru/20240618/gastroenterolog-1953552736.html

https://ria.ru/20240608/nauka-1951635483.html

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