https://ria.ru/20240618/memorandumy-1953692680.html

Иркутская область и провинции Китая подписали меморандумы о сотрудничестве

Иркутская область и провинции Китая подписали меморандумы о сотрудничестве - РИА Новости, 18.06.2024

Иркутская область и провинции Китая подписали меморандумы о сотрудничестве

Меморандумы о сотрудничестве в сфере здравоохранения подписали Иркутская область и медучреждения провинций Китайской Народной Республики, сообщил журналистам... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T15:30

2024-06-18T15:30

2024-06-18T15:31

иркутская область

иркутская область

китай

шэньян

игорь кобзев

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ИРКУТСК, 18 июн - РИА Новости. Меморандумы о сотрудничестве в сфере здравоохранения подписали Иркутская область и медучреждения провинций Китайской Народной Республики, сообщил журналистам глава Приангарья Игорь Кобзев. Делегация Иркутской области во главе с губернатором региона Игорем Кобзевым находится с рабочим визитом в Китае. В ходе визита в Пекин и Шэньян были подписаны 11 соглашений о сотрудничестве в области экономики и инвестиций. Также регион намерен активно сотрудничать с провинциями Китая в медицинской сфере. В составе делегации работали министр здравоохранения Приангарья Андрей Модестов и главный врач Иркутской областной детской клинической больницы Юрий Козлов. Андрей Модестов подписал меморандум о партнерстве в области здравоохранения с комитетом по управлению здравоохранением провинции Ляонин. Главный врач Иркутской областной детской клинической больницы Юрий Козлов подписал меморандум о сотрудничестве с детским госпиталем города Шэньян. "Подписаны новые меморандумы о сотрудничестве между Иркутской областью и учреждениями провинций Китая. Пригласили коллег с китайской стороны посетить Иркутскую область, продемонстрируем им достижения наших медиков, которые поделятся с коллегами опытом. Планируем активное сотрудничество в сфере здравоохранения с медицинскими учреждениями провинции Ляонин", - сказал Игорь Кобзев. Он отметил, что делегация побывала в местных медучреждениях, посетила профильные университеты, ознакомилась с подразделениями детского госпиталя города Шэньяна. Госпиталь размещается на площади около 67 тысяч квадратных метров, в его составе 40 отделений, 10 операционных, 20 коек реанимации. В медучреждении работает более 200 врачей. Иркутским врачам продемонстрировали одно из интересных направлений работы госпиталя ‒ реабилитация детей с неврологической патологией. Также местные врачи представили работу отделения традиционной китайской медицины. Для лечения детей в отделении применяют ароматерапию, иглоукалывание, массаж, мануальную терапию. Больница функционирует как учебная база медицинских университетов.

https://ria.ru/20240617/kontrakty-1953429011.html

иркутская область

китай

шэньян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

иркутская область, китай, шэньян, игорь кобзев