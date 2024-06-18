https://ria.ru/20240618/mchs-1953671634.html
В Сочи третий день ищут девушку, пропавшую у моря
В Сочи третий день ищут девушку, пропавшую у моря - РИА Новости, 18.06.2024
В Сочи третий день ищут девушку, пропавшую у моря
Поиск пропавшей у моря в Сочи 20-летней девушки продолжается третий день, обследован Лазаревский район, сообщили РИА Новости в пресс-службе Южного регионального РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T14:27
2024-06-18T14:27
2024-06-18T14:59
происшествия
сочи
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СОЧИ, 18 июн – РИА Новости. Поиск пропавшей у моря в Сочи 20-летней девушки продолжается третий день, обследован Лазаревский район, сообщили РИА Новости в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО). По данным отряда, сообщение о пропавшей поступило 16 июня через экстренные службы. Спасатели начали поиск, обследовав зону берега Центрального района, в также акваторию от пляжа "Ривьера" до микрорайона Мамайка. Во вторник поисковые работы осуществлялись в новых зонах. "Спасатели обследовали акваторию Лазаревского района Сочи, поиск результата не принес. Было задействовано одно плавсредство", - сказала собеседница агентства. Ранее в пресс-службе ЮРПСО РИА Новости уточняли, что поиском занимались 10 спасателей, поисковые работы усложняются штормом в море, поэтому их приходится прерывать. Ранее городские власти, ссылаясь на прогнозы синоптиков, объявляли, что 16 июня на курорте пройдёт комплекс неблагоприятных погодных условий, в акватории Сочи прогнозировали смерчи.
https://ria.ru/20240614/mchs-1952781188.html
https://ria.ru/20240611/kupanie-1952084902.html
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происшествия, сочи
В Сочи третий день ищут девушку, пропавшую у моря
Поиск пропавшей у моря в Сочи 20-летней девушки продолжается третий день
СОЧИ, 18 июн – РИА Новости. Поиск пропавшей у моря в Сочи 20-летней девушки продолжается третий день, обследован Лазаревский район, сообщили РИА Новости в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО).
По данным отряда, сообщение о пропавшей поступило 16 июня через экстренные службы. Спасатели начали поиск, обследовав зону берега Центрального района, в также акваторию от пляжа "Ривьера" до микрорайона Мамайка. Во вторник поисковые работы осуществлялись в новых зонах.
"Спасатели обследовали акваторию Лазаревского района Сочи, поиск результата не принес. Было задействовано одно плавсредство", - сказала собеседница агентства.
Ранее в пресс-службе ЮРПСО РИА Новости уточняли, что поиском занимались 10 спасателей, поисковые работы усложняются штормом в море, поэтому их приходится прерывать.
Ранее городские власти, ссылаясь на прогнозы синоптиков, объявляли, что 16 июня на курорте пройдёт комплекс неблагоприятных погодных условий, в акватории Сочи прогнозировали смерчи.