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Правительство США ведет страну к забвению, заявил Маск
Правительство США ведет страну к забвению, заявил Маск - РИА Новости, 18.06.2024
Правительство США ведет страну к забвению, заявил Маск
Илон Маск опасается, что чрезмерные траты американского правительства доведут страну до краха, об этом он написал в социальной сети Х. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T18:54
2024-06-18T18:54
2024-06-18T18:54
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ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Илон Маск опасается, что чрезмерные траты американского правительства доведут страну до краха, об этом он написал в социальной сети Х. "Федеральное правительство доведет Америку до забвения", - прокомментировал предприниматель расчеты одного из пользователей соцсети, в которых тот пришел к выводу, что "процент по госдолгу США за май текущего года составили 103 миллиарда долларов, а в предстоящие 12 месяцев госдолг вырастет еще на 2 триллиона долларов". В мае бюджетное управление конгресса США опубликовало доклад, согласно которому госдолг страны за следующие 30 лет увеличится до 166% ВВП, при этом не исключен риска повышения показателя до 250% ВВП. За время президентства Джо Байдена госдолг США вырос с 28 триллионов долларов в 2021 году до беспрецедентного уровня в более чем 34,5 триллиона долларов в текущем.
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экономика, сша, америка, илон маск, джо байден, в мире
Экономика, США, Америка, Илон Маск, Джо Байден, В мире
Правительство США ведет страну к забвению, заявил Маск
Маск о госдолге США: чрезмерные траты правительства доведут страну до краха