https://ria.ru/20240618/mask-1953781908.html

Правительство США ведет страну к забвению, заявил Маск

Правительство США ведет страну к забвению, заявил Маск - РИА Новости, 18.06.2024

Правительство США ведет страну к забвению, заявил Маск

Илон Маск опасается, что чрезмерные траты американского правительства доведут страну до краха, об этом он написал в социальной сети Х. РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T18:54

2024-06-18T18:54

2024-06-18T18:54

экономика

сша

америка

илон маск

джо байден

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900655695_238:0:2834:1460_1920x0_80_0_0_b847b6f6d9b2775ba4bac4dc98b84e5d.jpg

ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Илон Маск опасается, что чрезмерные траты американского правительства доведут страну до краха, об этом он написал в социальной сети Х. "Федеральное правительство доведет Америку до забвения", - прокомментировал предприниматель расчеты одного из пользователей соцсети, в которых тот пришел к выводу, что "процент по госдолгу США за май текущего года составили 103 миллиарда долларов, а в предстоящие 12 месяцев госдолг вырастет еще на 2 триллиона долларов". В мае бюджетное управление конгресса США опубликовало доклад, согласно которому госдолг страны за следующие 30 лет увеличится до 166% ВВП, при этом не исключен риска повышения показателя до 250% ВВП. За время президентства Джо Байдена госдолг США вырос с 28 триллионов долларов в 2021 году до беспрецедентного уровня в более чем 34,5 триллиона долларов в текущем.

https://ria.ru/20240303/mask-1930787263.html

сша

америка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, сша, америка, илон маск, джо байден, в мире