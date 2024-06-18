https://ria.ru/20240618/mali-1953569176.html

Мали хочет ускоренно нарастить военный потенциал с помощью России

Мали хочет ускоренно нарастить военный потенциал с помощью России - РИА Новости, 18.06.2024

Мали хочет ускоренно нарастить военный потенциал с помощью России

Мали рассчитывает ускоренно нарастить военный потенциал при помощи России, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел республики Абдулай Диоп. РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T08:40

2024-06-18T08:40

2024-06-18T11:28

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БАМАКО, 18 июн — РИА Новости. Мали рассчитывает ускоренно нарастить военный потенциал при помощи России, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел республики Абдулай Диоп. В начале июня Бамако посетила российская делегация во главе с замминистра обороны Юнус-Беком Евкуровым. По словам Диопа, этот визит отражает стремление Мали ускорить реализацию плана "по наращиванию военного и оборонительного потенциала". "Этот визит также является продолжением диалога по укреплению стратегического военного партнерства между двумя нашими странами. В его основе — укрепление боевого потенциала малийских сил обороны и безопасности с целью достижения большей автономии, а также программа закупок военного оборудования", — отметил министр.В феврале прошлого года глава российского МИД Сергей Лавров побывал в Мали с визитом, во время которого обсуждалось в том числе и укрепление военных и военно-технических связей. Диоп заявил тогда, что Бамако предпочитает сотрудничать в этой области с Москвой, а не с Парижем, поскольку это Россия принесла в Мали мир, тогда как Франция не смогла предоставить надежной поддержки армии.Лавров, со своей стороны, подчеркнул, что Россия надежно обеспечивает потребность Мали в том, что касается обеспечения ее безопасности и обороноспособности. В частности, на рубеже 2022-2023 годов Россия направила Мали крупную партию авиатехники, благодаря которой национальной армии удалось провести успешные операции в борьбе с террористами.

https://ria.ru/20240615/rossiya-1953067382.html

https://ria.ru/20240301/mali-1930393746.html

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в мире, мали, россия, бамако, абдулай диоп