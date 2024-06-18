https://ria.ru/20240618/livan-1953822969.html

Армия Израиля заявила об ударах по военным целям в Ливане

Армия Израиля заявила об ударах по военным целям в Ливане - РИА Новости, 18.06.2024

Армия Израиля заявила об ударах по военным целям в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о перехвате подозрительной воздушной цели у кибуца Гешер ха-Зив на севере страны, а также об ударах по военным целям на... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T22:19

2024-06-18T22:19

2024-06-18T22:19

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израиль

ливан

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о перехвате подозрительной воздушной цели у кибуца Гешер ха-Зив на севере страны, а также об ударах по военным целям на юге Ливана. "Сегодня вечером система воздушной обороны ЦАХАЛ успешно перехватила подозрительную воздушную цель в прибрежном районе кибуца Гешер-ха-Зив. ... Сирены воздушной тревоги не прозвучали", - говорится в сообщении в Telegram-канале армии. Согласно армии, истребители ВВС Израиля нанесли удары по ряду объектам ливанского движения "Хезболлах" на юге Ливана, в том числе по нескольким объектам инфраструктуры движения в районах населенных пунктов Тайбе, Одайсе и Джиббайн, а также по военным объектам в районе Айта Аш-Шаб. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядке 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.

https://ria.ru/20240123/livan-1922870715.html

https://ria.ru/20240618/konflikt-1915630213.html

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в мире, израиль, ливан, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году