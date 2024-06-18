https://ria.ru/20240618/liker-1953750746.html
Роспатент зарегистрировал товарный знак производителя ликера Jägermeister
Роспатент зарегистрировал товарный знак производителя ликера Jägermeister - РИА Новости, 18.06.2024
Роспатент зарегистрировал товарный знак производителя ликера Jägermeister
Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) зарегистрировала товарный знак производителя ликера Jägermeister, который в ноябре 2022 года... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T17:13
2024-06-18T17:13
2024-06-18T18:02
экономика
россия
москва
сергей миронов
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) зарегистрировала товарный знак производителя ликера Jägermeister, который в ноябре 2022 года ушел из России, следует из базы ведомства. "Статус: действует. Последнее изменение статуса 11.06.2024", - уточняется в базе данных Роспатента. Подачу заявки производитель осуществил в ноябре 2023 года. О приостановке поставок в Россию ликера Jägermeister объявил в ноябре 2022 года омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Сергей Миронов.
https://ria.ru/20240614/cola-1952754902.html
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экономика, россия, москва, сергей миронов, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
Экономика, Россия, Москва, Сергей Миронов, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
Роспатент зарегистрировал товарный знак производителя ликера Jägermeister
Роспатент зарегистрировал товарный знак ушедшего из РФ Jägermeister