https://ria.ru/20240618/liker-1953750746.html

Роспатент зарегистрировал товарный знак производителя ликера Jägermeister

Роспатент зарегистрировал товарный знак производителя ликера Jägermeister - РИА Новости, 18.06.2024

Роспатент зарегистрировал товарный знак производителя ликера Jägermeister

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) зарегистрировала товарный знак производителя ликера Jägermeister, который в ноябре 2022 года... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T17:13

2024-06-18T17:13

2024-06-18T18:02

экономика

россия

москва

сергей миронов

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) зарегистрировала товарный знак производителя ликера Jägermeister, который в ноябре 2022 года ушел из России, следует из базы ведомства. "Статус: действует. Последнее изменение статуса 11.06.2024", - уточняется в базе данных Роспатента. Подачу заявки производитель осуществил в ноябре 2023 года. О приостановке поставок в Россию ликера Jägermeister объявил в ноябре 2022 года омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Сергей Миронов.

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экономика, россия, москва, сергей миронов, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)