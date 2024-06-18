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Курс юаня на Мосбирже упал до 11,45 рубля
Курс юаня на Мосбирже упал до 11,45 рубля - РИА Новости, 18.06.2024
Курс юаня на Мосбирже упал до 11,45 рубля
Рубль по итогам торгов вторника вырос к китайской валюте: юань на закрытии подешевел до 11,45 рубля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T19:12
2024-06-18T19:12
2024-06-18T19:12
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Рубль по итогам торгов вторника вырос к китайской валюте: юань на закрытии подешевел до 11,45 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов упал на 50 копеек, до 11,45 рубля.
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экономика, московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа
Курс юаня на Мосбирже упал до 11,45 рубля
Курс юаня на закрытии торгов Московской биржи опустился до 11,45 рубля