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Курс юаня на Мосбирже упал до 11,45 рубля - РИА Новости, 18.06.2024
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
19:12 18.06.2024
https://ria.ru/20240618/kurs-1953790654.html
Курс юаня на Мосбирже упал до 11,45 рубля
Курс юаня на Мосбирже упал до 11,45 рубля - РИА Новости, 18.06.2024
Курс юаня на Мосбирже упал до 11,45 рубля
Рубль по итогам торгов вторника вырос к китайской валюте: юань на закрытии подешевел до 11,45 рубля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T19:12
2024-06-18T19:12
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Рубль по итогам торгов вторника вырос к китайской валюте: юань на закрытии подешевел до 11,45 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов упал на 50 копеек, до 11,45 рубля.
https://ria.ru/20240618/neft-1953757457.html
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экономика, московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа
Курс юаня на Мосбирже упал до 11,45 рубля

Курс юаня на закрытии торгов Московской биржи опустился до 11,45 рубля

© AP Photo / Kin CheungПанно на деловом центре в центральной части Гонконга
Панно на деловом центре в центральной части Гонконга - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© AP Photo / Kin Cheung
Панно на деловом центре в центральной части Гонконга. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Рубль по итогам торгов вторника вырос к китайской валюте: юань на закрытии подешевел до 11,45 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов упал на 50 копеек, до 11,45 рубля.
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
Цена нефти марки Brent превысила 85 долларов за баррель
Вчера, 17:35
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаМосковская биржа
 
 
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