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СМИ: в ЕС опасаются, что кризис во Франции помешает помощи Украине - РИА Новости, 18.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
00:00 18.06.2024 (обновлено: 00:01 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/krizis-1953543061.html
СМИ: в ЕС опасаются, что кризис во Франции помешает помощи Украине
СМИ: в ЕС опасаются, что кризис во Франции помешает помощи Украине - РИА Новости, 18.06.2024
СМИ: в ЕС опасаются, что кризис во Франции помешает помощи Украине
Ряд стран Евросоюза обеспокоены тем, что политический кризис во Франции на фоне решения президента Эммануэля Макрона провести внеочередные парламентские выборы... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T00:00
2024-06-18T00:01
специальная военная операция на украине
в мире
франция
украина
киев
эммануэль макрон
марин ле пен
евросоюз
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Ряд стран Евросоюза обеспокоены тем, что политический кризис во Франции на фоне решения президента Эммануэля Макрона провести внеочередные парламентские выборы может помешать развитию таких инициатив, как совместные расходы на европейскую оборону и помощь Украине, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники. Ранее сообщалось, что из результатов опроса Французского института общественного мнения (Ifop) следует, что более трети жителей Франции (35%) готовы голосовать на грядущих выборах за правую партию "Национальное объединение" (RN), которую в нижней палате парламента представляла Марин Ле Пен, в то время как президентскую коалицию поддерживают только 19%. "Политический кризис во Франции вызывает обеспокоенность в некоторых столицах Евросоюза, поскольку такие инициативы, как совместные военные расходы и новые усилия в поддержку Украины, могут остаться нереализованными", - говорится в сообщении. Как отмечается, внеочередные парламентские выборы могут подорвать роль Макрона как одного из главных сторонников Киева, включая его план по отправке инструкторов на Украину. Согласно агентству, закрепление большинства за партией Ле Пен станет "фундаментальной проблемой" для лидеров ЕС. Агентство пишет, что, по мнению политолога Жиля Ивальди, Ле Пен будет иметь полностью противоположную Макрону позицию по России, Украине и европейской обороне, что, учитывая роль Франции в ЕС, "будет означать ослабление Европы". Как сообщили агентству источники, беспокойство у европейских лидеров вызывает то, что обещания Макрона предоставить Украине дополнительную помощь в размере около трех миллиардов евро в этом году могут быть не выполнены из-за результатов выборов, а инициатива о дополнительных расходах ЕС на оборону остается под вопросом и может быть отклонена. На прошедших 9 июня выборах в Европарламент во Франции правая партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Эммануэля Макрона, набрав 31,36% голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля. В нижней палате французского парламента заседают 577 депутатов. До роспуска парламента RN в нем представляли 88 депутатов, коалицию левых LFI-Nupes - 75 парламентариев. По итогам парламентских выборов в июне 2022 года, когда Макрон был переизбран президентом на второй срок, его коалиция не получила абсолютного большинства в парламенте. Правящую коалицию представляли 250 депутатов, оппозицию - 320. Еще семь парламентариев не принадлежали ни к одной политической партии.
https://ria.ru/20240611/evrosoyuz-1952041569.html
https://ria.ru/20240617/ukraina-1953269328.html
https://ria.ru/20240612/france-1952291042.html
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в мире, франция, украина, киев, эммануэль макрон, марин ле пен, евросоюз, европарламент, выборы в европарламент — 2024
Специальная военная операция на Украине, В мире, Франция, Украина, Киев, Эммануэль Макрон, Марин Ле Пен, Евросоюз, Европарламент, Выборы в Европарламент — 2024
СМИ: в ЕС опасаются, что кризис во Франции помешает помощи Украине

Bloomberg: страны ЕС опасаются, что кризис во Франции помешает помощи Украине

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Ряд стран Евросоюза обеспокоены тем, что политический кризис во Франции на фоне решения президента Эммануэля Макрона провести внеочередные парламентские выборы может помешать развитию таких инициатив, как совместные расходы на европейскую оборону и помощь Украине, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Ранее сообщалось, что из результатов опроса Французского института общественного мнения (Ifop) следует, что более трети жителей Франции (35%) готовы голосовать на грядущих выборах за правую партию "Национальное объединение" (RN), которую в нижней палате парламента представляла Марин Ле Пен, в то время как президентскую коалицию поддерживают только 19%.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
Евросоюз получил отсрочку
11 июня, 08:00
"Политический кризис во Франции вызывает обеспокоенность в некоторых столицах Евросоюза, поскольку такие инициативы, как совместные военные расходы и новые усилия в поддержку Украины, могут остаться нереализованными", - говорится в сообщении.
Как отмечается, внеочередные парламентские выборы могут подорвать роль Макрона как одного из главных сторонников Киева, включая его план по отправке инструкторов на Украину. Согласно агентству, закрепление большинства за партией Ле Пен станет "фундаментальной проблемой" для лидеров ЕС. Агентство пишет, что, по мнению политолога Жиля Ивальди, Ле Пен будет иметь полностью противоположную Макрону позицию по России, Украине и европейской обороне, что, учитывая роль Франции в ЕС, "будет означать ослабление Европы".
Как сообщили агентству источники, беспокойство у европейских лидеров вызывает то, что обещания Макрона предоставить Украине дополнительную помощь в размере около трех миллиардов евро в этом году могут быть не выполнены из-за результатов выборов, а инициатива о дополнительных расходах ЕС на оборону остается под вопросом и может быть отклонена.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
НАТО оставила Украину без главного
Вчера, 08:00
На прошедших 9 июня выборах в Европарламент во Франции правая партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Эммануэля Макрона, набрав 31,36% голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля.
В нижней палате французского парламента заседают 577 депутатов. До роспуска парламента RN в нем представляли 88 депутатов, коалицию левых LFI-Nupes - 75 парламентариев. По итогам парламентских выборов в июне 2022 года, когда Макрон был переизбран президентом на второй срок, его коалиция не получила абсолютного большинства в парламенте. Правящую коалицию представляли 250 депутатов, оппозицию - 320. Еще семь парламентариев не принадлежали ни к одной политической партии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
США сделали все, чтобы Макрон проиграл выборы
12 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреФранцияУкраинаКиевЭммануэль МакронМарин Ле ПенЕвросоюзЕвропарламентВыборы в Европарламент — 2024
 
 
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