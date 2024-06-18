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В Москве прощаются с погибшим в Горловке оператором НТВ Кожиным - РИА Новости, 18.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:39 18.06.2024 (обновлено: 12:14 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/kozhin-1953611487.html
В Москве прощаются с погибшим в Горловке оператором НТВ Кожиным
В Москве прощаются с погибшим в Горловке оператором НТВ Кожиным - РИА Новости, 18.06.2024
В Москве прощаются с погибшим в Горловке оператором НТВ Кожиным
Церемония прощания с погибшим в Горловке в результате удара ВСУ оператором НТВ Валерием Кожиным проходит в телецентре "Останкино" в Москве, передает... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T11:39
2024-06-18T12:14
специальная военная операция на украине
происшествия
москва
донецкая народная республика
нтв (телеканал)
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Церемония прощания с погибшим в Горловке в результате удара ВСУ оператором НТВ Валерием Кожиным проходит в телецентре "Останкино" в Москве, передает корреспондент РИА Новости.Тринадцатого июня в Горловке в результате удара с украинского беспилотника попали в больницу корреспондент Алексей Ивлиев и оператор Валерий Кожин, а также офицер сопровождения. В тот же день Кожин скончался от полученных ранений.На церемонию прощания с Кожиным пришли его родственники, коллеги-военкоры, журналисты. Венки на похороны направили родные и близкие военкора, президент России Владимир Путин, коллеги-операторы, телеканал "Звезда", Национальная Медиа Группа. Похоронят Валерия 18 июня на малой родине, в городе Калязин Тверской области.Кожин начал работать на НТВ в 2006 году в должности звукооператора-техника, затем - телеоператора. Он неоднократно работал в горячих точках: в Сирии, в зонах вооруженного конфликта в Донбассе. Кожин проводил в сложнейших командировках по несколько месяцев в году. Тележурналист награжден медалью "За Отвагу" (2014 год), медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степени (2016 и 2018 годы), медалью министерства обороны РФ "Участнику военной операции в Сирии" (2018 год).
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происшествия, москва, донецкая народная республика, нтв (телеканал)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Москва, Донецкая Народная Республика, НТВ (телеканал)
В Москве прощаются с погибшим в Горловке оператором НТВ Кожиным

В телецентре "Останкино" прощаются с погибшим в Горловке оператором НТВ Кожиным

© Фото : РИА НовостиПрощание с Валерием Кожиным в телецентре "Останкино". 18 июня 2024
Прощание с Валерием Кожиным в телецентре Останкино. 18 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© Фото : РИА Новости
Прощание с Валерием Кожиным в телецентре "Останкино". 18 июня 2024
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Церемония прощания с погибшим в Горловке в результате удара ВСУ оператором НТВ Валерием Кожиным проходит в телецентре "Останкино" в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Тринадцатого июня в Горловке в результате удара с украинского беспилотника попали в больницу корреспондент Алексей Ивлиев и оператор Валерий Кожин, а также офицер сопровождения. В тот же день Кожин скончался от полученных ранений.
На церемонию прощания с Кожиным пришли его родственники, коллеги-военкоры, журналисты. Венки на похороны направили родные и близкие военкора, президент России Владимир Путин, коллеги-операторы, телеканал "Звезда", Национальная Медиа Группа. Похоронят Валерия 18 июня на малой родине, в городе Калязин Тверской области.
Кожин начал работать на НТВ в 2006 году в должности звукооператора-техника, затем - телеоператора. Он неоднократно работал в горячих точках: в Сирии, в зонах вооруженного конфликта в Донбассе. Кожин проводил в сложнейших командировках по несколько месяцев в году. Тележурналист награжден медалью "За Отвагу" (2014 год), медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степени (2016 и 2018 годы), медалью министерства обороны РФ "Участнику военной операции в Сирии" (2018 год).
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияМоскваДонецкая Народная РеспубликаНТВ (телеканал)
 
 
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