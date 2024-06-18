В Москве прощаются с погибшим в Горловке оператором НТВ Кожиным
В телецентре "Останкино" прощаются с погибшим в Горловке оператором НТВ Кожиным
© Фото : РИА НовостиПрощание с Валерием Кожиным в телецентре "Останкино". 18 июня 2024
© Фото : РИА Новости
Прощание с Валерием Кожиным в телецентре "Останкино". 18 июня 2024
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Церемония прощания с погибшим в Горловке в результате удара ВСУ оператором НТВ Валерием Кожиным проходит в телецентре "Останкино" в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Тринадцатого июня в Горловке в результате удара с украинского беспилотника попали в больницу корреспондент Алексей Ивлиев и оператор Валерий Кожин, а также офицер сопровождения. В тот же день Кожин скончался от полученных ранений.
На церемонию прощания с Кожиным пришли его родственники, коллеги-военкоры, журналисты. Венки на похороны направили родные и близкие военкора, президент России Владимир Путин, коллеги-операторы, телеканал "Звезда", Национальная Медиа Группа. Похоронят Валерия 18 июня на малой родине, в городе Калязин Тверской области.
Кожин начал работать на НТВ в 2006 году в должности звукооператора-техника, затем - телеоператора. Он неоднократно работал в горячих точках: в Сирии, в зонах вооруженного конфликта в Донбассе. Кожин проводил в сложнейших командировках по несколько месяцев в году. Тележурналист награжден медалью "За Отвагу" (2014 год), медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степени (2016 и 2018 годы), медалью министерства обороны РФ "Участнику военной операции в Сирии" (2018 год).