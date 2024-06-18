https://ria.ru/20240618/kosmos-1953832720.html
Ученые впервые увидели пробуждение черной дыры в реальном времени
Ученые впервые увидели пробуждение черной дыры в реальном времени - РИА Новости, 18.06.2024
Ученые впервые увидели пробуждение черной дыры в реальном времени
Астрономы, вероятно, впервые наблюдали "пробуждение" массивной черной дыры в реальном времени, говорится в пресс-релизе Европейской южной обсерватории. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T23:53
2024-06-18T23:53
2024-06-18T23:53
наука
космос - риа наука
земля
европейская южная обсерватория
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915293737_0:72:1280:792_1920x0_80_0_0_5e01be3feea24caa963444f8bc0684eb.jpg
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Астрономы, вероятно, впервые наблюдали "пробуждение" массивной черной дыры в реальном времени, говорится в пресс-релизе Европейской южной обсерватории. "В опубликованном сегодня исследовании они (ученые - ред.) пришли к выводу, что стали свидетелями изменений, никогда ранее не наблюдавшихся в галактиках - вероятно, это результат внезапного пробуждения массивной черной дыры в ее центре", - говорится в пресс-релизе. Согласно релизу, в конце 2019 года астрономы зафиксировали, как галактика SDSS1335+0728 внезапно стала излучать больше света, чем раньше, при этом этот феномен оказался длительным – свет продолжил становиться ярче вплоть до настоящего времени. Ученые полагают, что всему виной "пробуждение" расположенной в центре этой галактики массивной черной дыры, которая начала поглощать большое количество газа вокруг себя. Отмечается, что схожий процесс может начаться в массивной черной дыре Стрелец A*, расположенной в центре галактики Млечный Путь, где находится Земля, однако неизвестно, какова вероятность такого сценария.
https://ria.ru/20240610/signal-1951839720.html
https://ria.ru/20240608/nauka-1951635483.html
земля
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915293737_64:0:1216:864_1920x0_80_0_0_2170b62fd7d832b9aa98ab2343a71dd5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, земля, европейская южная обсерватория
Наука, Космос - РИА Наука, Земля, Европейская южная обсерватория
Ученые впервые увидели пробуждение черной дыры в реальном времени
Ученые-астрономы впервые увидели пробуждение черной дыры в реальном времени