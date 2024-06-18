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Ученые впервые увидели пробуждение черной дыры в реальном времени - РИА Новости, 18.06.2024
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Наука
 
23:53 18.06.2024
https://ria.ru/20240618/kosmos-1953832720.html
Ученые впервые увидели пробуждение черной дыры в реальном времени
Ученые впервые увидели пробуждение черной дыры в реальном времени - РИА Новости, 18.06.2024
Ученые впервые увидели пробуждение черной дыры в реальном времени
Астрономы, вероятно, впервые наблюдали "пробуждение" массивной черной дыры в реальном времени, говорится в пресс-релизе Европейской южной обсерватории. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T23:53
2024-06-18T23:53
наука
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земля
европейская южная обсерватория
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Астрономы, вероятно, впервые наблюдали "пробуждение" массивной черной дыры в реальном времени, говорится в пресс-релизе Европейской южной обсерватории. "В опубликованном сегодня исследовании они (ученые - ред.) пришли к выводу, что стали свидетелями изменений, никогда ранее не наблюдавшихся в галактиках - вероятно, это результат внезапного пробуждения массивной черной дыры в ее центре", - говорится в пресс-релизе. Согласно релизу, в конце 2019 года астрономы зафиксировали, как галактика SDSS1335+0728 внезапно стала излучать больше света, чем раньше, при этом этот феномен оказался длительным – свет продолжил становиться ярче вплоть до настоящего времени. Ученые полагают, что всему виной "пробуждение" расположенной в центре этой галактики массивной черной дыры, которая начала поглощать большое количество газа вокруг себя. Отмечается, что схожий процесс может начаться в массивной черной дыре Стрелец A*, расположенной в центре галактики Млечный Путь, где находится Земля, однако неизвестно, какова вероятность такого сценария.
https://ria.ru/20240610/signal-1951839720.html
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космос - риа наука, земля, европейская южная обсерватория
Наука, Космос - РИА Наука, Земля, Европейская южная обсерватория
Ученые впервые увидели пробуждение черной дыры в реальном времени

Ученые-астрономы впервые увидели пробуждение черной дыры в реальном времени

© NASA/ESA and G. Bacon (STScI)Черная дыра
Черная дыра
© NASA/ESA and G. Bacon (STScI)
Черная дыра. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Астрономы, вероятно, впервые наблюдали "пробуждение" массивной черной дыры в реальном времени, говорится в пресс-релизе Европейской южной обсерватории.
"В опубликованном сегодня исследовании они (ученые - ред.) пришли к выводу, что стали свидетелями изменений, никогда ранее не наблюдавшихся в галактиках - вероятно, это результат внезапного пробуждения массивной черной дыры в ее центре", - говорится в пресс-релизе.
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Согласно релизу, в конце 2019 года астрономы зафиксировали, как галактика SDSS1335+0728 внезапно стала излучать больше света, чем раньше, при этом этот феномен оказался длительным – свет продолжил становиться ярче вплоть до настоящего времени.
Ученые полагают, что всему виной "пробуждение" расположенной в центре этой галактики массивной черной дыры, которая начала поглощать большое количество газа вокруг себя.
Отмечается, что схожий процесс может начаться в массивной черной дыре Стрелец A*, расположенной в центре галактики Млечный Путь, где находится Земля, однако неизвестно, какова вероятность такого сценария.
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