https://ria.ru/20240618/kosmos-1953832720.html

Ученые впервые увидели пробуждение черной дыры в реальном времени

Ученые впервые увидели пробуждение черной дыры в реальном времени - РИА Новости, 18.06.2024

Ученые впервые увидели пробуждение черной дыры в реальном времени

Астрономы, вероятно, впервые наблюдали "пробуждение" массивной черной дыры в реальном времени, говорится в пресс-релизе Европейской южной обсерватории. РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T23:53

2024-06-18T23:53

2024-06-18T23:53

наука

космос - риа наука

земля

европейская южная обсерватория

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915293737_0:72:1280:792_1920x0_80_0_0_5e01be3feea24caa963444f8bc0684eb.jpg

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Астрономы, вероятно, впервые наблюдали "пробуждение" массивной черной дыры в реальном времени, говорится в пресс-релизе Европейской южной обсерватории. "В опубликованном сегодня исследовании они (ученые - ред.) пришли к выводу, что стали свидетелями изменений, никогда ранее не наблюдавшихся в галактиках - вероятно, это результат внезапного пробуждения массивной черной дыры в ее центре", - говорится в пресс-релизе. Согласно релизу, в конце 2019 года астрономы зафиксировали, как галактика SDSS1335+0728 внезапно стала излучать больше света, чем раньше, при этом этот феномен оказался длительным – свет продолжил становиться ярче вплоть до настоящего времени. Ученые полагают, что всему виной "пробуждение" расположенной в центре этой галактики массивной черной дыры, которая начала поглощать большое количество газа вокруг себя. Отмечается, что схожий процесс может начаться в массивной черной дыре Стрелец A*, расположенной в центре галактики Млечный Путь, где находится Земля, однако неизвестно, какова вероятность такого сценария.

https://ria.ru/20240610/signal-1951839720.html

https://ria.ru/20240608/nauka-1951635483.html

земля

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

космос - риа наука, земля, европейская южная обсерватория