https://ria.ru/20240618/koshki-1953551469.html
Полсотни кошек, обнаруженных в квартире в Краснодаре, кастрируют
Полсотни кошек, обнаруженных в квартире в Краснодаре, кастрируют - РИА Новости, 18.06.2024
Полсотни кошек, обнаруженных в квартире в Краснодаре, кастрируют
Более 50 кошек, обнаруженных в одной из квартир в Краснодаре, стерилизуют и вернут хозяйке, сообщила РИА Новости волонтер Ирина Вьюнова. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T01:44
2024-06-18T01:44
2024-06-18T08:35
общество
краснодар
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КРАСНОДАР, 18 июн — РИА Новости. Более 50 кошек, обнаруженных в одной из квартир в Краснодаре, стерилизуют и вернут хозяйке, сообщила РИА Новости волонтер Ирина Вьюнова. "На данный момент кастрировано 15 котов и десять кошек. Поэтапно кастрируются все. После этого все будут обработаны и привиты, конечно, если будут финансы. Двадцать один котенок проходит лечение, у них вирусы", — сказала она.Примерно неделю назад в Сети появилось видео, на котором несколько десятков кошек, как взрослых, так и совсем котят, толпятся на полу и кухонном столе. Этим заинтересовалась полиция, с собственником жилья планировалось провести профилактическую беседу. По словам Вьюновой, все животные оказались в одной квартире, потому что первые из них не были своевременно стерилизованы — так "закрутился конвейер". После кастрации кошек возвращают хозяйке, потому что желающих забрать их пока нет. Сама хозяйка не может финансово помочь, все ее деньги уходят на еду. Женщина вышла на контакт с волонтерами и позволяет помогать животным. Собеседница агентства занимается также сбором средств — требуется купить корм, оплатить вакцинацию, обработку от паразитов и противовирусную обработку помещения. Местных жителей призывают помочь, взяв кошек на бесплатную передержку.
https://ria.ru/20240522/koshki-1947598300.html
краснодар
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, краснодар
Полсотни кошек, обнаруженных в квартире в Краснодаре, кастрируют
Более 50 кошек, обнаруженных в квартире на Кубани, кастрируют и вернут хозяйке
КРАСНОДАР, 18 июн — РИА Новости. Более 50 кошек, обнаруженных в одной из квартир в Краснодаре, стерилизуют и вернут хозяйке, сообщила РИА Новости волонтер Ирина Вьюнова.
«
"На данный момент кастрировано 15 котов и десять кошек. Поэтапно кастрируются все. После этого все будут обработаны и привиты, конечно, если будут финансы. Двадцать один котенок проходит лечение, у них вирусы", — сказала она.
Примерно неделю назад в Сети появилось видео, на котором несколько десятков кошек, как взрослых, так и совсем котят, толпятся на полу и кухонном столе. Этим заинтересовалась полиция, с собственником жилья планировалось провести профилактическую беседу.
По словам Вьюновой, все животные оказались в одной квартире, потому что первые из них не были своевременно стерилизованы — так "закрутился конвейер".
После кастрации кошек возвращают хозяйке, потому что желающих забрать их пока нет. Сама хозяйка не может финансово помочь, все ее деньги уходят на еду. Женщина вышла на контакт с волонтерами и позволяет помогать животным.
Собеседница агентства занимается также сбором средств — требуется купить корм, оплатить вакцинацию, обработку от паразитов и противовирусную обработку помещения. Местных жителей призывают помочь, взяв кошек на бесплатную передержку.