https://ria.ru/20240618/kontrol-1953699375.html

В "Шереметьево" усилили контроль за консервированной продукцией

В "Шереметьево" усилили контроль за консервированной продукцией - РИА Новости, 18.06.2024

В "Шереметьево" усилили контроль за консервированной продукцией

Аэропорт "Шереметьево" усилил контроль за всей консервированной продукцией после сообщений о массовом отравлении, сообщил РИА Новости представитель аэропорта. РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T15:31

2024-06-18T15:31

2024-06-18T16:01

россия

москва

шереметьево (аэропорт)

роскачество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

случаи заражения ботулизмом в россии

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Аэропорт "Шереметьево" усилил контроль за всей консервированной продукцией после сообщений о массовом отравлении, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.Ранее Роскачество начало исследование консервированного тунца после случаев отравления блюдами с этим видом консервов, изучит в том числе на ботулизм, рассказали РИА Новости в организации. "Роскачество приступило к веерному исследованию консервированного тунца после случаев отравления продукцией с этим видом консервов. Исследование будет направлено в том числе на наличие признаков ботулизма", - сообщили там. Также ожидается, что в ходе исследования попадется и фальсифицированная продукция, как это было в рамках предыдущих исследований консервированной рыбной продукции. Ранее в Telegram-канале столичного главка СК РФ сообщалось, что в Москве завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, после того, как 10 человек попали в больницы с ботулизмом. Позже в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что ведомство после случаев отравления приостановило оборот продукции "Салат лобио" изготовителя "Локалкитчен" и "Салат с тунцом, фасолью и яблоком" изготовителя "Гастропорт". Уже приобретенную продукцию Роспотребнадзор не рекомендуют употреблять в пищу. Следователи обыскивали места реализации продукции. "Оператор общественного питания для клиентов бизнес-залов аэропорта "Шереметьево усилил контроль за всей консервированной продукцией. Указанные в сообщении производители не являются поставщиками продукции для бизнес-залов аэропорта", - сообщили в воздушной гавани.

https://ria.ru/20240618/proverki-1953688965.html

https://ria.ru/20240618/botulizm-1953660832.html

россия

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россия, москва, шереметьево (аэропорт), роскачество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), случаи заражения ботулизмом в россии