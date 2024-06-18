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В "Шереметьево" усилили контроль за консервированной продукцией - РИА Новости, 18.06.2024
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15:31 18.06.2024 (обновлено: 16:01 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/kontrol-1953699375.html
В "Шереметьево" усилили контроль за консервированной продукцией
В "Шереметьево" усилили контроль за консервированной продукцией - РИА Новости, 18.06.2024
В "Шереметьево" усилили контроль за консервированной продукцией
Аэропорт "Шереметьево" усилил контроль за всей консервированной продукцией после сообщений о массовом отравлении, сообщил РИА Новости представитель аэропорта. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T15:31
2024-06-18T16:01
россия
москва
шереметьево (аэропорт)
роскачество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
случаи заражения ботулизмом в россии
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Аэропорт "Шереметьево" усилил контроль за всей консервированной продукцией после сообщений о массовом отравлении, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.Ранее Роскачество начало исследование консервированного тунца после случаев отравления блюдами с этим видом консервов, изучит в том числе на ботулизм, рассказали РИА Новости в организации. "Роскачество приступило к веерному исследованию консервированного тунца после случаев отравления продукцией с этим видом консервов. Исследование будет направлено в том числе на наличие признаков ботулизма", - сообщили там. Также ожидается, что в ходе исследования попадется и фальсифицированная продукция, как это было в рамках предыдущих исследований консервированной рыбной продукции. Ранее в Telegram-канале столичного главка СК РФ сообщалось, что в Москве завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, после того, как 10 человек попали в больницы с ботулизмом. Позже в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что ведомство после случаев отравления приостановило оборот продукции "Салат лобио" изготовителя "Локалкитчен" и "Салат с тунцом, фасолью и яблоком" изготовителя "Гастропорт". Уже приобретенную продукцию Роспотребнадзор не рекомендуют употреблять в пищу. Следователи обыскивали места реализации продукции. "Оператор общественного питания для клиентов бизнес-залов аэропорта "Шереметьево усилил контроль за всей консервированной продукцией. Указанные в сообщении производители не являются поставщиками продукции для бизнес-залов аэропорта", - сообщили в воздушной гавани.
https://ria.ru/20240618/proverki-1953688965.html
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россия, москва, шереметьево (аэропорт), роскачество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), случаи заражения ботулизмом в россии
Россия, Москва, Шереметьево (аэропорт), Роскачество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Случаи заражения ботулизмом в России
В "Шереметьево" усилили контроль за консервированной продукцией

В "Шереметьево" усилили контроль за консервами на фоне массового отравления

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкПассажиры в аэропорту Шереметьево
Пассажиры в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Пассажиры в аэропорту Шереметьево. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Аэропорт "Шереметьево" усилил контроль за всей консервированной продукцией после сообщений о массовом отравлении, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.
Ранее Роскачество начало исследование консервированного тунца после случаев отравления блюдами с этим видом консервов, изучит в том числе на ботулизм, рассказали РИА Новости в организации.
"Роскачество приступило к веерному исследованию консервированного тунца после случаев отравления продукцией с этим видом консервов. Исследование будет направлено в том числе на наличие признаков ботулизма", - сообщили там. Также ожидается, что в ходе исследования попадется и фальсифицированная продукция, как это было в рамках предыдущих исследований консервированной рыбной продукции.
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Ранее в Telegram-канале столичного главка СК РФ сообщалось, что в Москве завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, после того, как 10 человек попали в больницы с ботулизмом. Позже в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что ведомство после случаев отравления приостановило оборот продукции "Салат лобио" изготовителя "Локалкитчен" и "Салат с тунцом, фасолью и яблоком" изготовителя "Гастропорт". Уже приобретенную продукцию Роспотребнадзор не рекомендуют употреблять в пищу. Следователи обыскивали места реализации продукции.
"Оператор общественного питания для клиентов бизнес-залов аэропорта "Шереметьево усилил контроль за всей консервированной продукцией. Указанные в сообщении производители не являются поставщиками продукции для бизнес-залов аэропорта", - сообщили в воздушной гавани.
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РоссияМоскваШереметьево (аэропорт)РоскачествоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Случаи заражения ботулизмом в России
 
 
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