https://ria.ru/20240618/konflikt-1953827984.html

Китай призвал США работать для прекращения боевых действий на Украине

Китай призвал США работать для прекращения боевых действий на Украине - РИА Новости, 18.06.2024

Китай призвал США работать для прекращения боевых действий на Украине

КНР призывает США работать над прекращением боевых действий на Украине вместо того, чтобы продолжать их эскалацию, заявил зампостпреда Китая при ООН Гэн Шуан. РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T22:56

2024-06-18T22:56

2024-06-18T22:56

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сша

украина

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ООН, 18 июн – РИА Новости. КНР призывает США работать над прекращением боевых действий на Украине вместо того, чтобы продолжать их эскалацию, заявил зампостпреда Китая при ООН Гэн Шуан."Призываем США работать в интересах скорейшего прекращения войны и восстановления мира вместо того, чтобы продолжать эскалацию напряженности, усугублять конфронтацию", – сказал он на заседании СБ ООН.

https://ria.ru/20240616/konferentsiya-1953257299.html

китай

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в мире, китай, сша, украина, гэн шуан, оон