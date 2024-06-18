https://ria.ru/20240618/konflikt-1953827984.html
Китай призвал США работать для прекращения боевых действий на Украине
Китай призвал США работать для прекращения боевых действий на Украине - РИА Новости, 18.06.2024
Китай призвал США работать для прекращения боевых действий на Украине
КНР призывает США работать над прекращением боевых действий на Украине вместо того, чтобы продолжать их эскалацию, заявил зампостпреда Китая при ООН Гэн Шуан. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T22:56
2024-06-18T22:56
2024-06-18T22:56
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ООН, 18 июн – РИА Новости. КНР призывает США работать над прекращением боевых действий на Украине вместо того, чтобы продолжать их эскалацию, заявил зампостпреда Китая при ООН Гэн Шуан."Призываем США работать в интересах скорейшего прекращения войны и восстановления мира вместо того, чтобы продолжать эскалацию напряженности, усугублять конфронтацию", – сказал он на заседании СБ ООН.
https://ria.ru/20240616/konferentsiya-1953257299.html
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в мире, китай, сша, украина, гэн шуан, оон
В мире, Китай, США, Украина, Гэн Шуан, ООН
Китай призвал США работать для прекращения боевых действий на Украине
Китай в СБ ООН призвал США прекратить эскалацию конфликта на Украине