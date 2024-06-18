https://ria.ru/20240618/kndr-1953749154.html
Северокорейское СМИ назвало россиян братьями
Северокорейское СМИ назвало россиян братьями - РИА Новости, 18.06.2024
Северокорейское СМИ назвало россиян братьями
Народы КНДР и России объединяют не просто дружеские, а братские отношения, которые простираются намного дальше международных обязательств или обычного... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T17:07
2024-06-18T17:07
2024-06-18T17:07
в мире
россия
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СЕУЛ, 18 июн – РИА Новости. Народы КНДР и России объединяют не просто дружеские, а братские отношения, которые простираются намного дальше международных обязательств или обычного сотрудничества, пишет печатный орган партии КНДР, газета "Нодон Синмун". Как отмечает издание, разные языки, обычаи и местожительство не помешали народам двух стран всегда помогать и заботиться друг о друге. "Народы КНДР и России - не только боевые товарищи, сражавшиеся плечом к плечу за справедливое дело, но и друзья и братья, которые делили радость и горе… Не обязательно быть кровными родственниками, чтобы быть настоящими братьями. Отношения, основанные на искренней заботе и благородной солидарности, превосходят родственные связи", - пишет газета. "Братская солидарность" между народами РФ и КНДР не может быть полностью охарактеризована словами "дружба" или "сотрудничество". Это искренняя забота, любовь и преданность, которые простираются дальше любых международных обязательств, добавили в "Нодон Синмун". "Даже в суровые исторические времена корейско-российские отношения оставались неизменно крепкими и искренними благодаря глубокому чувству дружбы и взаимной заботы, которые наполняют сердца наших народов. Сегодня народы КНДР и России продолжают укреплять свои кровные узы и открывают новые горизонты дружеского сотрудничества", - заключило издание.
https://ria.ru/20240618/putin-1953518213.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, кндр (северная корея)
В мире, Россия, КНДР (Северная Корея)
Северокорейское СМИ назвало россиян братьями
"Нодон Синмун" назвало народы России и КНДР братьями, борющимися за правое дело
СЕУЛ, 18 июн – РИА Новости. Народы КНДР и России объединяют не просто дружеские, а братские отношения, которые простираются намного дальше международных обязательств или обычного сотрудничества, пишет печатный орган партии КНДР, газета "Нодон Синмун".
Как отмечает издание, разные языки, обычаи и местожительство не помешали народам двух стран всегда помогать и заботиться друг о друге.
"Народы КНДР и России - не только боевые товарищи, сражавшиеся плечом к плечу за справедливое дело, но и друзья и братья, которые делили радость и горе… Не обязательно быть кровными родственниками, чтобы быть настоящими братьями. Отношения, основанные на искренней заботе и благородной солидарности, превосходят родственные связи", - пишет газета.
"Братская солидарность" между народами РФ и КНДР не может быть полностью охарактеризована словами "дружба" или "сотрудничество". Это искренняя забота, любовь и преданность, которые простираются дальше любых международных обязательств, добавили в "Нодон Синмун".
"Даже в суровые исторические времена корейско-российские отношения оставались неизменно крепкими и искренними благодаря глубокому чувству дружбы и взаимной заботы, которые наполняют сердца наших народов. Сегодня народы КНДР и России продолжают укреплять свои кровные узы и открывают новые горизонты дружеского сотрудничества", - заключило издание.