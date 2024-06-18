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Путин заявил о планах развивать гуманитарное взаимодействие с КНДР - РИА Новости, 18.06.2024
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01:04 18.06.2024
https://ria.ru/20240618/kndr-1953549203.html
Путин заявил о планах развивать гуманитарное взаимодействие с КНДР
Путин заявил о планах развивать гуманитарное взаимодействие с КНДР - РИА Новости, 18.06.2024
Путин заявил о планах развивать гуманитарное взаимодействие с КНДР
Президент России Владимир Путин заявил, что РФ и КНДР будут развивать гуманитарное взаимодействие, наращивать взаимные турпоездки и культурные обмены. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T01:04
2024-06-18T01:04
россия
владимир путин
кндр (северная корея)
в мире
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ и КНДР будут развивать гуманитарное взаимодействие, наращивать взаимные турпоездки и культурные обмены. Статья Путина для газеты "Нодон синмун" "Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года" размещена на сайте Кремля. "Конечно, будем развивать гуманитарное взаимодействие между нашими странами. В планах – активизировать академическую мобильность между российскими и корейскими вузами. Ещё больше нарастить взаимные туристические поездки, культурные, образовательные, молодёжные и спортивные обмены. Всё то, что "очеловечивает" общение между странами и народами, укрепляет доверие и взаимопонимание", - говорится в статье.
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россия, владимир путин, кндр (северная корея), в мире
Россия, Владимир Путин, КНДР (Северная Корея), В мире
Путин заявил о планах развивать гуманитарное взаимодействие с КНДР

Путин: Россия и КНДР будут наращивать взаимные турпоездки и культурные обмены

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВид на площадь Ким Ир Сена в Пхеньяне
Вид на площадь Ким Ир Сена в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Вид на площадь Ким Ир Сена в Пхеньяне. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ и КНДР будут развивать гуманитарное взаимодействие, наращивать взаимные турпоездки и культурные обмены.
Статья Путина для газеты "Нодон синмун" "Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года" размещена на сайте Кремля.
Центральная площадь имени основателя КНДР Ким Ир Сена в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
Путин отметил мужество народа КНДР
00:57
"Конечно, будем развивать гуманитарное взаимодействие между нашими странами. В планах – активизировать академическую мобильность между российскими и корейскими вузами. Ещё больше нарастить взаимные туристические поездки, культурные, образовательные, молодёжные и спортивные обмены. Всё то, что "очеловечивает" общение между странами и народами, укрепляет доверие и взаимопонимание", - говорится в статье.
 
РоссияВладимир ПутинКНДР (Северная Корея)В мире
 
 
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