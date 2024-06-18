https://ria.ru/20240618/kndr-1953549203.html

Путин заявил о планах развивать гуманитарное взаимодействие с КНДР

Путин заявил о планах развивать гуманитарное взаимодействие с КНДР - РИА Новости, 18.06.2024

Путин заявил о планах развивать гуманитарное взаимодействие с КНДР

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ и КНДР будут развивать гуманитарное взаимодействие, наращивать взаимные турпоездки и культурные обмены. РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T01:04

2024-06-18T01:04

2024-06-18T01:04

россия

владимир путин

кндр (северная корея)

в мире

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ и КНДР будут развивать гуманитарное взаимодействие, наращивать взаимные турпоездки и культурные обмены. Статья Путина для газеты "Нодон синмун" "Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года" размещена на сайте Кремля. "Конечно, будем развивать гуманитарное взаимодействие между нашими странами. В планах – активизировать академическую мобильность между российскими и корейскими вузами. Ещё больше нарастить взаимные туристические поездки, культурные, образовательные, молодёжные и спортивные обмены. Всё то, что "очеловечивает" общение между странами и народами, укрепляет доверие и взаимопонимание", - говорится в статье.

https://ria.ru/20240618/kndr-1953548310.html

россия

кндр (северная корея)

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россия, владимир путин, кндр (северная корея), в мире