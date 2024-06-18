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Путин заявил, что сотрудничество с КНДР укрепит суверенитет
Путин заявил, что сотрудничество с КНДР укрепит суверенитет - РИА Новости, 18.06.2024
Путин заявил, что сотрудничество с КНДР укрепит суверенитет
Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что более высокий уровень взаимодействия России и КНДР позволит укрепить суверенитет двух стран и повысит... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T00:12
2024-06-18T00:12
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владимир путин
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что более высокий уровень взаимодействия России и КНДР позволит укрепить суверенитет двух стран и повысит благосостояние жителей. Статья президента России Владимира Путина для газеты "Нодон синмун" "Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года" размещена на сайте Кремля. "Твёрдо уверен: общими усилиями нам удастся вывести двустороннее взаимодействие на ещё более высокий уровень, что будет способствовать развитию взаимовыгодного и равноправного сотрудничества между Россией и КНДР, укреплению нашего суверенитета, углублению торгово-экономических связей, развитию контактов в гуманитарной сфере и в конечном итоге повышению благосостояния граждан двух государств", - отметил президент.
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россия, владимир путин, кндр (северная корея), в мире
Россия, Владимир Путин, КНДР (Северная Корея), В мире
Путин заявил, что сотрудничество с КНДР укрепит суверенитет
Путин: высокий уровень взаимодействия России и КНДР укрепит суверенитет стран