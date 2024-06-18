https://ria.ru/20240618/kndr-1953544110.html

Путин заявил, что сотрудничество с КНДР укрепит суверенитет

Путин заявил, что сотрудничество с КНДР укрепит суверенитет - РИА Новости, 18.06.2024

Путин заявил, что сотрудничество с КНДР укрепит суверенитет

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что более высокий уровень взаимодействия России и КНДР позволит укрепить суверенитет двух стран и повысит... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T00:12

2024-06-18T00:12

2024-06-18T00:21

россия

владимир путин

кндр (северная корея)

в мире

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что более высокий уровень взаимодействия России и КНДР позволит укрепить суверенитет двух стран и повысит благосостояние жителей. Статья президента России Владимира Путина для газеты "Нодон синмун" "Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года" размещена на сайте Кремля. "Твёрдо уверен: общими усилиями нам удастся вывести двустороннее взаимодействие на ещё более высокий уровень, что будет способствовать развитию взаимовыгодного и равноправного сотрудничества между Россией и КНДР, укреплению нашего суверенитета, углублению торгово-экономических связей, развитию контактов в гуманитарной сфере и в конечном итоге повышению благосостояния граждан двух государств", - отметил президент.

https://ria.ru/20240618/kndr-1953543862.html

россия

кндр (северная корея)

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россия, владимир путин, кндр (северная корея), в мире