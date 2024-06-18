https://ria.ru/20240618/kitay-1953566133.html

В КНР назвали отношения России и Китая образцом международных отношений

В КНР назвали отношения России и Китая образцом международных отношений - РИА Новости, 18.06.2024

В КНР назвали отношения России и Китая образцом международных отношений

Отношения России и Китая стали образцом нового типа международных отношений, заявил глава отдела международных связей Центрального комитета Компартии Китая Лю... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T07:44

2024-06-18T07:44

2024-06-18T07:49

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китай

дмитрий медведев

единая россия

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ПЕКИН, 18 июн - РИА Новости. Отношения России и Китая стали образцом нового типа международных отношений, заявил глава отдела международных связей Центрального комитета Компартии Китая Лю Цзяньчао на встрече с заместителем председателя Совета безопасности РФ, председателем "Единой России" Дмитрием Медведевым. "Китайско-российские отношения стали образцом нового типа международных отношений и отношений между соседними крупными державами", - сказал Лю Цзяньчао, слова которого приводит сайт отдела международных связей ЦК КПК. Он напомнил, что в этом году исполняется 75 лет со дня установления дипломатических отношений между Китаем и Россией. "За 75 лет массивного накопления опыта дружба между Россией и Китаем, передающаяся из поколения в поколение, и всестороннее сотрудничество превратились в мощную движущую силу, позволяющую обеим сторонам двигаться вперед, не опасаясь ветра и дождя", - сказал Лю Цзяньчао.

https://ria.ru/20240615/rossiya-1953067382.html

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россия, китай, дмитрий медведев, единая россия, в мире