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В КНР назвали отношения России и Китая образцом международных отношений - РИА Новости, 18.06.2024
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07:44 18.06.2024 (обновлено: 07:49 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/kitay-1953566133.html
В КНР назвали отношения России и Китая образцом международных отношений
В КНР назвали отношения России и Китая образцом международных отношений - РИА Новости, 18.06.2024
В КНР назвали отношения России и Китая образцом международных отношений
Отношения России и Китая стали образцом нового типа международных отношений, заявил глава отдела международных связей Центрального комитета Компартии Китая Лю... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T07:44
2024-06-18T07:49
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ПЕКИН, 18 июн - РИА Новости. Отношения России и Китая стали образцом нового типа международных отношений, заявил глава отдела международных связей Центрального комитета Компартии Китая Лю Цзяньчао на встрече с заместителем председателя Совета безопасности РФ, председателем "Единой России" Дмитрием Медведевым. "Китайско-российские отношения стали образцом нового типа международных отношений и отношений между соседними крупными державами", - сказал Лю Цзяньчао, слова которого приводит сайт отдела международных связей ЦК КПК. Он напомнил, что в этом году исполняется 75 лет со дня установления дипломатических отношений между Китаем и Россией. "За 75 лет массивного накопления опыта дружба между Россией и Китаем, передающаяся из поколения в поколение, и всестороннее сотрудничество превратились в мощную движущую силу, позволяющую обеим сторонам двигаться вперед, не опасаясь ветра и дождя", - сказал Лю Цзяньчао.
https://ria.ru/20240615/rossiya-1953067382.html
https://ria.ru/20240611/kitay-1952160701.html
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россия, китай, дмитрий медведев, единая россия, в мире
Россия, Китай, Дмитрий Медведев, Единая Россия, В мире
В КНР назвали отношения России и Китая образцом международных отношений

Лю Цзяньчао: отношения России и Китая стали образцом нового типа отношений

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги КНР и России
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ПЕКИН, 18 июн - РИА Новости. Отношения России и Китая стали образцом нового типа международных отношений, заявил глава отдела международных связей Центрального комитета Компартии Китая Лю Цзяньчао на встрече с заместителем председателя Совета безопасности РФ, председателем "Единой России" Дмитрием Медведевым.
"Китайско-российские отношения стали образцом нового типа международных отношений и отношений между соседними крупными державами", - сказал Лю Цзяньчао, слова которого приводит сайт отдела международных связей ЦК КПК.
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Он напомнил, что в этом году исполняется 75 лет со дня установления дипломатических отношений между Китаем и Россией.
"За 75 лет массивного накопления опыта дружба между Россией и Китаем, передающаяся из поколения в поколение, и всестороннее сотрудничество превратились в мощную движущую силу, позволяющую обеим сторонам двигаться вперед, не опасаясь ветра и дождя", - сказал Лю Цзяньчао.
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