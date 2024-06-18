"Очевидно": британский дипломат раскрыл, от чего придется отказаться Киеву
Британский дипломат Прауд: Украине придется пойти на территориальные уступки
© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкВид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне
Вид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Украине придется пойти на тяжелые территориальные уступки, чтобы завершить конфликт, заявил бывший сотрудник британского посольства в Москве Иэн Прауд в интервью YouTube-каналу Deep Dive.
"Учитывая сегодняшние реалии на поле боя и 20 процентов потерянной территории, Украине придется пойти на некоторые тяжелые уступки", — признал он.
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Как отметил Прауд, западные страны все меньше верят в военное решение конфликта, а для мирного урегулирования Киев, по его словам, должен договориться с Москвой о линии разграничения.
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"То, как будут выглядеть контуры, должно быть в конечном итоге согласовано Украиной и Россией. Но мы считаем, что Крым — это очевидный вариант", — заявил дипломат.
Россия незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода Киевом войск с территории ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей, заявил президент России Владимир Путин в субботу. Глава государства отметил, что Киев также должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО, признать российский статус новых регионов, Республики Крым и Севастополя, что предполагает отмену всех западных санкций против России. Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.
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