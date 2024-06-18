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"Очевидно": британский дипломат раскрыл, от чего придется отказаться Киеву - РИА Новости, 18.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:04 18.06.2024 (обновлено: 22:07 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/kiev-1953812537.html
"Очевидно": британский дипломат раскрыл, от чего придется отказаться Киеву
"Очевидно": британский дипломат раскрыл, от чего придется отказаться Киеву - РИА Новости, 18.06.2024
"Очевидно": британский дипломат раскрыл, от чего придется отказаться Киеву
Украине придется пойти на тяжелые территориальные уступки, чтобы завершить конфликт, заявил бывший сотрудник британского посольства в Москве Иэн Прауд в... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T21:04
2024-06-18T22:07
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
киев
владимир путин
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Украине придется пойти на тяжелые территориальные уступки, чтобы завершить конфликт, заявил бывший сотрудник британского посольства в Москве Иэн Прауд в интервью YouTube-каналу Deep Dive."Учитывая сегодняшние реалии на поле боя и 20 процентов потерянной территории, Украине придется пойти на некоторые тяжелые уступки", — признал он.Как отметил Прауд, западные страны все меньше верят в военное решение конфликта, а для мирного урегулирования Киев, по его словам, должен договориться с Москвой о линии разграничения."То, как будут выглядеть контуры, должно быть в конечном итоге согласовано Украиной и Россией. Но мы считаем, что Крым — это очевидный вариант", — заявил дипломат.Россия незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода Киевом войск с территории ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей, заявил президент России Владимир Путин в субботу. Глава государства отметил, что Киев также должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО, признать российский статус новых регионов, Республики Крым и Севастополя, что предполагает отмену всех западных санкций против России. Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.
https://ria.ru/20240618/general-1953807888.html
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в мире, россия, украина, киев, владимир путин, нато, великобритания
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Путин, НАТО, Великобритания
"Очевидно": британский дипломат раскрыл, от чего придется отказаться Киеву

Британский дипломат Прауд: Украине придется пойти на территориальные уступки

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкВид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне
Вид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Вид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Украине придется пойти на тяжелые территориальные уступки, чтобы завершить конфликт, заявил бывший сотрудник британского посольства в Москве Иэн Прауд в интервью YouTube-каналу Deep Dive.
"Учитывая сегодняшние реалии на поле боя и 20 процентов потерянной территории, Украине придется пойти на некоторые тяжелые уступки", — признал он.
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Как отметил Прауд, западные страны все меньше верят в военное решение конфликта, а для мирного урегулирования Киев, по его словам, должен договориться с Москвой о линии разграничения.
«
"То, как будут выглядеть контуры, должно быть в конечном итоге согласовано Украиной и Россией. Но мы считаем, что Крым — это очевидный вариант", — заявил дипломат.
Россия незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода Киевом войск с территории ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей, заявил президент России Владимир Путин в субботу. Глава государства отметил, что Киев также должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО, признать российский статус новых регионов, Республики Крым и Севастополя, что предполагает отмену всех западных санкций против России. Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКиевВладимир ПутинНАТОВеликобритания
 
 
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