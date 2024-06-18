https://ria.ru/20240618/kiev-1953812537.html

"Очевидно": британский дипломат раскрыл, от чего придется отказаться Киеву

"Очевидно": британский дипломат раскрыл, от чего придется отказаться Киеву - РИА Новости, 18.06.2024

"Очевидно": британский дипломат раскрыл, от чего придется отказаться Киеву

Украине придется пойти на тяжелые территориальные уступки, чтобы завершить конфликт, заявил бывший сотрудник британского посольства в Москве Иэн Прауд в... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T21:04

2024-06-18T21:04

2024-06-18T22:07

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Украине придется пойти на тяжелые территориальные уступки, чтобы завершить конфликт, заявил бывший сотрудник британского посольства в Москве Иэн Прауд в интервью YouTube-каналу Deep Dive."Учитывая сегодняшние реалии на поле боя и 20 процентов потерянной территории, Украине придется пойти на некоторые тяжелые уступки", — признал он.Как отметил Прауд, западные страны все меньше верят в военное решение конфликта, а для мирного урегулирования Киев, по его словам, должен договориться с Москвой о линии разграничения."То, как будут выглядеть контуры, должно быть в конечном итоге согласовано Украиной и Россией. Но мы считаем, что Крым — это очевидный вариант", — заявил дипломат.Россия незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода Киевом войск с территории ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей, заявил президент России Владимир Путин в субботу. Глава государства отметил, что Киев также должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО, признать российский статус новых регионов, Республики Крым и Севастополя, что предполагает отмену всех западных санкций против России. Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.

https://ria.ru/20240618/general-1953807888.html

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в мире, россия, украина, киев, владимир путин, нато, великобритания