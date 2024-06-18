https://ria.ru/20240618/kiev-1953707413.html

"Покидают нас": в Киеве раскрыли план США

"Покидают нас": в Киеве раскрыли план США - РИА Новости, 18.06.2024

"Покидают нас": в Киеве раскрыли план США

США не хотят втягиваться в украинский конфликт и отдаляются от Киева, подписывая соглашения, которые не представляют реальной ценности, заявил киевский... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T15:54

2024-06-18T15:54

2024-06-18T21:02

специальная военная операция на украине

в мире

сша

украина

киев

джо байден

владимир зеленский

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155839/95/1558399568_0:198:2938:1851_1920x0_80_0_0_9f2828188e5819023c6c2112b96e9b38.jpg

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. США не хотят втягиваться в украинский конфликт и отдаляются от Киева, подписывая соглашения, которые не представляют реальной ценности, заявил киевский политолог Вадим Карасев в интервью Youtube-каналу Politeka.В четверг США и Украина подписали соглашение о гарантиях безопасности. Подписантами выступили хозяин Белого дома Джо Байден и Владимир Зеленский, чей срок полномочий истек в конце мая."Если бы они (США. — Прим. ред.) хотели втянуться по полной, если бы для них Украина представляла очень важный стратегический ресурс в военно-политическом отношении как форпост Запада против России, они бы пошли на другой договор, на предоставление Украине (статуса. — Прим. ред.) ключевого военного союзника вне НАТО", — считает Карасев.По словам политолога, таким статусом обладают Израиль, Япония и Южная Корея, так как США видят в них основных союзников Запада в соответствующих регионах."Это означает, что США покидают нас. Они же все время хотят Европе отдать это все. Они не хотят сюда втягиваться по полной", — пожаловался эксперт.Ранее в администрации президента США Джо Байдена заявили, что соглашение о гарантиях безопасности не включает никаких обязательств со стороны Вашингтона по использованию его сил для защиты Украины. Он также не содержит каких-либо денежных обязательств для американской стороны. При этом, в соглашении есть положение о намерении администрации Байдена работать с конгрессом над выполнением обязательств в сфере безопасности, в том числе над "долгосрочным финансированием" на нужды Украины.Положения договоренности предусматривают, что США в течение следующих десяти лет будут продолжать обучать украинских военных, укреплять сотрудничество в области производства вооружений и техники, а также расширять обмен разведывательными данными.В субботу официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что соглашение не имеет никакой силы, а США никогда не соблюдают обязательства, которые им невыгодны.

https://ria.ru/20240618/bayden-1953788213.html

https://ria.ru/20240618/ukraina-1953741797.html

https://ria.ru/20240618/general-1953807888.html

сша

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, киев, джо байден, владимир зеленский, нато