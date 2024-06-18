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"Покидают нас": в Киеве раскрыли план США - РИА Новости, 18.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:54 18.06.2024 (обновлено: 21:02 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/kiev-1953707413.html
"Покидают нас": в Киеве раскрыли план США
"Покидают нас": в Киеве раскрыли план США - РИА Новости, 18.06.2024
"Покидают нас": в Киеве раскрыли план США
США не хотят втягиваться в украинский конфликт и отдаляются от Киева, подписывая соглашения, которые не представляют реальной ценности, заявил киевский... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T15:54
2024-06-18T21:02
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
киев
джо байден
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. США не хотят втягиваться в украинский конфликт и отдаляются от Киева, подписывая соглашения, которые не представляют реальной ценности, заявил киевский политолог Вадим Карасев в интервью Youtube-каналу Politeka.В четверг США и Украина подписали соглашение о гарантиях безопасности. Подписантами выступили хозяин Белого дома Джо Байден и Владимир Зеленский, чей срок полномочий истек в конце мая."Если бы они (США. — Прим. ред.) хотели втянуться по полной, если бы для них Украина представляла очень важный стратегический ресурс в военно-политическом отношении как форпост Запада против России, они бы пошли на другой договор, на предоставление Украине (статуса. — Прим. ред.) ключевого военного союзника вне НАТО", — считает Карасев.По словам политолога, таким статусом обладают Израиль, Япония и Южная Корея, так как США видят в них основных союзников Запада в соответствующих регионах."Это означает, что США покидают нас. Они же все время хотят Европе отдать это все. Они не хотят сюда втягиваться по полной", — пожаловался эксперт.Ранее в администрации президента США Джо Байдена заявили, что соглашение о гарантиях безопасности не включает никаких обязательств со стороны Вашингтона по использованию его сил для защиты Украины. Он также не содержит каких-либо денежных обязательств для американской стороны. При этом, в соглашении есть положение о намерении администрации Байдена работать с конгрессом над выполнением обязательств в сфере безопасности, в том числе над "долгосрочным финансированием" на нужды Украины.Положения договоренности предусматривают, что США в течение следующих десяти лет будут продолжать обучать украинских военных, укреплять сотрудничество в области производства вооружений и техники, а также расширять обмен разведывательными данными.В субботу официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что соглашение не имеет никакой силы, а США никогда не соблюдают обязательства, которые им невыгодны.
https://ria.ru/20240618/bayden-1953788213.html
https://ria.ru/20240618/ukraina-1953741797.html
https://ria.ru/20240618/general-1953807888.html
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в мире, сша, украина, киев, джо байден, владимир зеленский, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Киев, Джо Байден, Владимир Зеленский, НАТО
"Покидают нас": в Киеве раскрыли план США

Карасев: подписав соглашение о гарантиях безопасности, США отдалились от Украины

© AP Photo / Efrem LukatskyЖенщина держит флаг Украины рядом с посольством США в Киеве
Женщина держит флаг Украины рядом с посольством США в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Женщина держит флаг Украины рядом с посольством США в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. США не хотят втягиваться в украинский конфликт и отдаляются от Киева, подписывая соглашения, которые не представляют реальной ценности, заявил киевский политолог Вадим Карасев в интервью Youtube-каналу Politeka.
В четверг США и Украина подписали соглашение о гарантиях безопасности. Подписантами выступили хозяин Белого дома Джо Байден и Владимир Зеленский, чей срок полномочий истек в конце мая.
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"Если бы они (США. — Прим. ред.) хотели втянуться по полной, если бы для них Украина представляла очень важный стратегический ресурс в военно-политическом отношении как форпост Запада против России, они бы пошли на другой договор, на предоставление Украине (статуса. — Прим. ред.) ключевого военного союзника вне НАТО", — считает Карасев.
По словам политолога, таким статусом обладают Израиль, Япония и Южная Корея, так как США видят в них основных союзников Запада в соответствующих регионах.
"Это означает, что США покидают нас. Они же все время хотят Европе отдать это все. Они не хотят сюда втягиваться по полной", — пожаловался эксперт.
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Ранее в администрации президента США Джо Байдена заявили, что соглашение о гарантиях безопасности не включает никаких обязательств со стороны Вашингтона по использованию его сил для защиты Украины. Он также не содержит каких-либо денежных обязательств для американской стороны. При этом, в соглашении есть положение о намерении администрации Байдена работать с конгрессом над выполнением обязательств в сфере безопасности, в том числе над "долгосрочным финансированием" на нужды Украины.
Положения договоренности предусматривают, что США в течение следующих десяти лет будут продолжать обучать украинских военных, укреплять сотрудничество в области производства вооружений и техники, а также расширять обмен разведывательными данными.
В субботу официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что соглашение не имеет никакой силы, а США никогда не соблюдают обязательства, которые им невыгодны.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаКиевДжо БайденВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
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