"Покидают нас": в Киеве раскрыли план США
Карасев: подписав соглашение о гарантиях безопасности, США отдалились от Украины
© AP Photo / Efrem LukatskyЖенщина держит флаг Украины рядом с посольством США в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Женщина держит флаг Украины рядом с посольством США в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. США не хотят втягиваться в украинский конфликт и отдаляются от Киева, подписывая соглашения, которые не представляют реальной ценности, заявил киевский политолог Вадим Карасев в интервью Youtube-каналу Politeka.
В четверг США и Украина подписали соглашение о гарантиях безопасности. Подписантами выступили хозяин Белого дома Джо Байден и Владимир Зеленский, чей срок полномочий истек в конце мая.
"Если бы они (США. — Прим. ред.) хотели втянуться по полной, если бы для них Украина представляла очень важный стратегический ресурс в военно-политическом отношении как форпост Запада против России, они бы пошли на другой договор, на предоставление Украине (статуса. — Прим. ред.) ключевого военного союзника вне НАТО", — считает Карасев.
По словам политолога, таким статусом обладают Израиль, Япония и Южная Корея, так как США видят в них основных союзников Запада в соответствующих регионах.
"Это означает, что США покидают нас. Они же все время хотят Европе отдать это все. Они не хотят сюда втягиваться по полной", — пожаловался эксперт.
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Ранее в администрации президента США Джо Байдена заявили, что соглашение о гарантиях безопасности не включает никаких обязательств со стороны Вашингтона по использованию его сил для защиты Украины. Он также не содержит каких-либо денежных обязательств для американской стороны. При этом, в соглашении есть положение о намерении администрации Байдена работать с конгрессом над выполнением обязательств в сфере безопасности, в том числе над "долгосрочным финансированием" на нужды Украины.
Положения договоренности предусматривают, что США в течение следующих десяти лет будут продолжать обучать украинских военных, укреплять сотрудничество в области производства вооружений и техники, а также расширять обмен разведывательными данными.
В субботу официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что соглашение не имеет никакой силы, а США никогда не соблюдают обязательства, которые им невыгодны.
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