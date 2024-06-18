https://ria.ru/20240618/kiev-1953555983.html

"Не сможет вернуть": в Британии призвали Киев прислушаться к словам Путина

"Не сможет вернуть": в Британии призвали Киев прислушаться к словам Путина - РИА Новости, 18.06.2024

"Не сможет вернуть": в Британии призвали Киев прислушаться к словам Путина

Украине следует пойти на условия прекращения огня, предложенные президентом России Владимиром Путиным, поскольку в таком случае у нее все еще останется... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T03:40

2024-06-18T03:40

2024-06-18T10:12

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Украине следует пойти на условия прекращения огня, предложенные президентом России Владимиром Путиным, поскольку в таком случае у нее все еще останется возможность стать процветающей страной, а утраченные территории ей уже не вернуть, считает обозреватель британского новостного сайта UnHerd Ральф Шелльхаммер."При всей продолжающейся финансовой и военной помощи, к настоящему моменту уже стало ясно, что никакое наступление ВСУ не сможет вернуть всю утраченную территорию. Для этого потребуется не только передача самых передовых западных систем вооружения, но и разрешение наносить глубокие и постоянные удары по территории России", — написал он.Как подчеркнул автор материала, такой шаг со стороны западных союзников Киева означал бы только дальнейшую эскалацию конфликта и поставил бы весь мир под угрозу ядерной войны. При этом предложенные Путиным условия начала переговорного процесса, выглядят для Киева гораздо более оптимистично, добавил он."С другой стороны, мирное предложение Москвы таит в себе скрытые возможности. Даже в урезанном виде Украина с помощью Запада сможет стать процветающей страной — как Южная Корея после 1953 года или Западная Германия после 1945 года", — заключил Шелльхаммер.Президент Владимир Путин ранее выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>Читайте в Дзен: "По кускам": в Киеве забили тревогу из-за отказа от переговоров. Какую тактику применяет Россия?Это их последний шанс. В Британии неожиданно высказались о Путине. Что известно о мирном плане

https://ria.ru/20240618/zelenskiy-1953553074.html

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