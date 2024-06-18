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"Не сможет вернуть": в Британии призвали Киев прислушаться к словам Путина - РИА Новости, 18.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:40 18.06.2024 (обновлено: 10:12 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/kiev-1953555983.html
"Не сможет вернуть": в Британии призвали Киев прислушаться к словам Путина
"Не сможет вернуть": в Британии призвали Киев прислушаться к словам Путина - РИА Новости, 18.06.2024
"Не сможет вернуть": в Британии призвали Киев прислушаться к словам Путина
Украине следует пойти на условия прекращения огня, предложенные президентом России Владимиром Путиным, поскольку в таком случае у нее все еще останется... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T03:40
2024-06-18T10:12
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
владимир путин
вооруженные силы украины
великобритания
запад
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Украине следует пойти на условия прекращения огня, предложенные президентом России Владимиром Путиным, поскольку в таком случае у нее все еще останется возможность стать процветающей страной, а утраченные территории ей уже не вернуть, считает обозреватель британского новостного сайта UnHerd Ральф Шелльхаммер."При всей продолжающейся финансовой и военной помощи, к настоящему моменту уже стало ясно, что никакое наступление ВСУ не сможет вернуть всю утраченную территорию. Для этого потребуется не только передача самых передовых западных систем вооружения, но и разрешение наносить глубокие и постоянные удары по территории России", — написал он.Как подчеркнул автор материала, такой шаг со стороны западных союзников Киева означал бы только дальнейшую эскалацию конфликта и поставил бы весь мир под угрозу ядерной войны. При этом предложенные Путиным условия начала переговорного процесса, выглядят для Киева гораздо более оптимистично, добавил он."С другой стороны, мирное предложение Москвы таит в себе скрытые возможности. Даже в урезанном виде Украина с помощью Запада сможет стать процветающей страной — как Южная Корея после 1953 года или Западная Германия после 1945 года", — заключил Шелльхаммер.Президент Владимир Путин ранее выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;Читайте в Дзен: "По кускам": в Киеве забили тревогу из-за отказа от переговоров. Какую тактику применяет Россия?Это их последний шанс. В Британии неожиданно высказались о Путине. Что известно о мирном плане
https://ria.ru/20240618/zelenskiy-1953553074.html
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в мире, украина, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, великобритания, запад
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Великобритания, Запад
"Не сможет вернуть": в Британии призвали Киев прислушаться к словам Путина

UnHerd: Украина имеет шанс на процветание на условиях, предложенных Путиным

© РИА Новости / Сергей Карпухин/Pool | Перейти в медиабанкСтол, за которым в 2022 году прошли российско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле
Стол, за которым в 2022 году прошли российско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / Сергей Карпухин/Pool
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Стол, за которым в 2022 году прошли российско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Украине следует пойти на условия прекращения огня, предложенные президентом России Владимиром Путиным, поскольку в таком случае у нее все еще останется возможность стать процветающей страной, а утраченные территории ей уже не вернуть, считает обозреватель британского новостного сайта UnHerd Ральф Шелльхаммер.
"При всей продолжающейся финансовой и военной помощи, к настоящему моменту уже стало ясно, что никакое наступление ВСУ не сможет вернуть всю утраченную территорию. Для этого потребуется не только передача самых передовых западных систем вооружения, но и разрешение наносить глубокие и постоянные удары по территории России", — написал он.
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Как подчеркнул автор материала, такой шаг со стороны западных союзников Киева означал бы только дальнейшую эскалацию конфликта и поставил бы весь мир под угрозу ядерной войны. При этом предложенные Путиным условия начала переговорного процесса, выглядят для Киева гораздо более оптимистично, добавил он.
"С другой стороны, мирное предложение Москвы таит в себе скрытые возможности. Даже в урезанном виде Украина с помощью Запада сможет стать процветающей страной — как Южная Корея после 1953 года или Западная Германия после 1945 года", — заключил Шелльхаммер.
Президент Владимир Путин ранее выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВеликобританияЗапад
 
 
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