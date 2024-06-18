https://ria.ru/20240618/khischeniya-1953693202.html

Экс-главу миграционной службы Украины заподозрили в хищениях

Экс-главу миграционной службы Украины заподозрили в хищениях - РИА Новости, 18.06.2024

Экс-главу миграционной службы Украины заподозрили в хищениях

Бывший глава миграционной службы Украины подозревается в причастности к хищению 2,2 миллиона долларов при реконструкции административного здания, сообщили в... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T15:18

2024-06-18T15:18

2024-06-18T15:18

в мире

украина

киев

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Бывший глава миграционной службы Украины подозревается в причастности к хищению 2,2 миллиона долларов при реконструкции административного здания, сообщили в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ). "Экс руководитель государственной миграционной службы подозревается в завладении более 88 миллионами гривен при реконструкции админздания", -говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале НАБУ. По информации ведомства, в 2015 году миграционная служба получила здание в центре Киева для обустройства в нем центрального офиса. Бизнесмен, который длительное время находился в дружеских отношениях с представителями службы, организовал схему хищения бюджетных средств с участием чиновников. "Преступная группа в течение нескольких лет завладевала бюджетными средствами путем завышения стоимости, оформления "пустых актов" и дублирования работ", - отметили в НАБУ. Имя экс-главы миграционной службы не называют. По информации украинского издания "Страна", речь идет о Максиме Соколюке.

https://ria.ru/20240615/ukraina-1953094903.html

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в мире, украина, киев, национальное антикоррупционное бюро украины (набу)