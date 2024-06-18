Рейтинг@Mail.ru
Экс-главу миграционной службы Украины заподозрили в хищениях - РИА Новости, 18.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:18 18.06.2024
https://ria.ru/20240618/khischeniya-1953693202.html
Экс-главу миграционной службы Украины заподозрили в хищениях
Экс-главу миграционной службы Украины заподозрили в хищениях - РИА Новости, 18.06.2024
Экс-главу миграционной службы Украины заподозрили в хищениях
Бывший глава миграционной службы Украины подозревается в причастности к хищению 2,2 миллиона долларов при реконструкции административного здания, сообщили в... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T15:18
2024-06-18T15:18
в мире
украина
киев
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/17/1826027240_1170:718:3143:1828_1920x0_80_0_0_56471ec5eb5965cd6698b2d115a0a165.jpg
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Бывший глава миграционной службы Украины подозревается в причастности к хищению 2,2 миллиона долларов при реконструкции административного здания, сообщили в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ). "Экс руководитель государственной миграционной службы подозревается в завладении более 88 миллионами гривен при реконструкции админздания", -говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале НАБУ. По информации ведомства, в 2015 году миграционная служба получила здание в центре Киева для обустройства в нем центрального офиса. Бизнесмен, который длительное время находился в дружеских отношениях с представителями службы, организовал схему хищения бюджетных средств с участием чиновников. "Преступная группа в течение нескольких лет завладевала бюджетными средствами путем завышения стоимости, оформления "пустых актов" и дублирования работ", - отметили в НАБУ. Имя экс-главы миграционной службы не называют. По информации украинского издания "Страна", речь идет о Максиме Соколюке.
https://ria.ru/20240615/ukraina-1953094903.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/17/1826027240_1326:645:3143:2008_1920x0_80_0_0_08c6e26e6cc2da696df491e55232c5d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
В мире, Украина, Киев, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
Экс-главу миграционной службы Украины заподозрили в хищениях

Экс-главу миграционной службы заподозрили в хищении 2,2 млн долларов

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудники полиции Украины
Сотрудники полиции Украины - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Сотрудники полиции Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Бывший глава миграционной службы Украины подозревается в причастности к хищению 2,2 миллиона долларов при реконструкции административного здания, сообщили в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ).
"Экс руководитель государственной миграционной службы подозревается в завладении более 88 миллионами гривен при реконструкции админздания", -говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале НАБУ.
По информации ведомства, в 2015 году миграционная служба получила здание в центре Киева для обустройства в нем центрального офиса. Бизнесмен, который длительное время находился в дружеских отношениях с представителями службы, организовал схему хищения бюджетных средств с участием чиновников.
"Преступная группа в течение нескольких лет завладевала бюджетными средствами путем завышения стоимости, оформления "пустых актов" и дублирования работ", - отметили в НАБУ.
Имя экс-главы миграционной службы не называют. По информации украинского издания "Страна", речь идет о Максиме Соколюке.
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
На Украине согласовали законопроект, обещающий индульгенцию коррупционерам
15 июня, 12:03
 
В миреУкраинаКиевНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала