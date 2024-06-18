https://ria.ru/20240618/kharkov-1953631960.html

ВС России ожидают ответного хода ВСУ под Харьковом, заявил Алаудинов

ВС России ожидают ответного хода ВСУ под Харьковом, заявил Алаудинов - РИА Новости, 18.06.2024

ВС России ожидают ответного хода ВСУ под Харьковом, заявил Алаудинов

ВС РФ сделали серьезный рывок на харьковском направлении и была освобождена большая территория, а сейчас ждут следующего шага противника, заявил командир отряда РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T12:37

2024-06-18T12:37

2024-06-18T12:44

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

россия

безопасность

харьковская область

апты алаудинов

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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. ВС РФ сделали серьезный рывок на харьковском направлении и была освобождена большая территория, а сейчас ждут следующего шага противника, заявил командир отряда спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1"."Министерство обороны Российской Федерации в общей сложности сделали действительно очень серьезный рывок. Получилось так, что была освобождена достаточно серьезная территория. Противник перебросил на харьковское направление… большую часть подразделений. Даже с Киевской области все были сняты, переброшены на этот участок. В принципе мы сейчас ждем дальнейшего хода нашего противника, который пытается сконцентрировать определенные силы и сделать какой-то, скажем так, решающий шаг для себя", - сказал Алаудинов.

https://ria.ru/20240618/spetsoperatsiya-1953559102.html

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Кирилл Волков

вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия, безопасность, харьковская область, апты алаудинов