Рейтинг@Mail.ru
ВС России ожидают ответного хода ВСУ под Харьковом, заявил Алаудинов - РИА Новости, 18.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:37 18.06.2024 (обновлено: 12:44 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/kharkov-1953631960.html
ВС России ожидают ответного хода ВСУ под Харьковом, заявил Алаудинов
ВС России ожидают ответного хода ВСУ под Харьковом, заявил Алаудинов - РИА Новости, 18.06.2024
ВС России ожидают ответного хода ВСУ под Харьковом, заявил Алаудинов
ВС РФ сделали серьезный рывок на харьковском направлении и была освобождена большая территория, а сейчас ждут следующего шага противника, заявил командир отряда РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T12:37
2024-06-18T12:44
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
россия
безопасность
харьковская область
апты алаудинов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/08/1888845812_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_fd513a6872debd7e363eb775f7e27737.jpg
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. ВС РФ сделали серьезный рывок на харьковском направлении и была освобождена большая территория, а сейчас ждут следующего шага противника, заявил командир отряда спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1"."Министерство обороны Российской Федерации в общей сложности сделали действительно очень серьезный рывок. Получилось так, что была освобождена достаточно серьезная территория. Противник перебросил на харьковское направление… большую часть подразделений. Даже с Киевской области все были сняты, переброшены на этот участок. В принципе мы сейчас ждем дальнейшего хода нашего противника, который пытается сконцентрировать определенные силы и сделать какой-то, скажем так, решающий шаг для себя", - сказал Алаудинов.
https://ria.ru/20240618/spetsoperatsiya-1953559102.html
россия
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/08/1888845812_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_7d2ce5a1369bef1ba9130ff31b70172a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия, безопасность, харьковская область, апты алаудинов
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность, Харьковская область, Апты Алаудинов
ВС России ожидают ответного хода ВСУ под Харьковом, заявил Алаудинов

Алаудинов: ВС России сделали рывок под Харьковом и ожидают следующего хода ВСУ

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация" во время работы по позициям ВСУ в Харьковской области
Самоходная артиллерийская установка 2С3 Акация во время работы по позициям ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация" во время работы по позициям ВСУ в Харьковской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. ВС РФ сделали серьезный рывок на харьковском направлении и была освобождена большая территория, а сейчас ждут следующего шага противника, заявил командир отряда спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1".
"Министерство обороны Российской Федерации в общей сложности сделали действительно очень серьезный рывок. Получилось так, что была освобождена достаточно серьезная территория. Противник перебросил на харьковское направление… большую часть подразделений. Даже с Киевской области все были сняты, переброшены на этот участок. В принципе мы сейчас ждем дальнейшего хода нашего противника, который пытается сконцентрировать определенные силы и сделать какой-то, скажем так, решающий шаг для себя", - сказал Алаудинов.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
НАТО планирует контрнаступление ВСУ в Харьковской области, заявил Марочко
05:10
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныРоссияБезопасностьХарьковская областьАпты Алаудинов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала