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ВС России ожидают ответного хода ВСУ под Харьковом, заявил Алаудинов
ВС России ожидают ответного хода ВСУ под Харьковом, заявил Алаудинов - РИА Новости, 18.06.2024
ВС России ожидают ответного хода ВСУ под Харьковом, заявил Алаудинов
ВС РФ сделали серьезный рывок на харьковском направлении и была освобождена большая территория, а сейчас ждут следующего шага противника, заявил командир отряда РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T12:37
2024-06-18T12:37
2024-06-18T12:44
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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безопасность
харьковская область
апты алаудинов
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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. ВС РФ сделали серьезный рывок на харьковском направлении и была освобождена большая территория, а сейчас ждут следующего шага противника, заявил командир отряда спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1"."Министерство обороны Российской Федерации в общей сложности сделали действительно очень серьезный рывок. Получилось так, что была освобождена достаточно серьезная территория. Противник перебросил на харьковское направление… большую часть подразделений. Даже с Киевской области все были сняты, переброшены на этот участок. В принципе мы сейчас ждем дальнейшего хода нашего противника, который пытается сконцентрировать определенные силы и сделать какой-то, скажем так, решающий шаг для себя", - сказал Алаудинов.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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ВС России ожидают ответного хода ВСУ под Харьковом, заявил Алаудинов
Алаудинов: ВС России сделали рывок под Харьковом и ожидают следующего хода ВСУ