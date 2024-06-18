https://ria.ru/20240618/khakery-1953571738.html
Хакеры RaHDit опубликовали данные операторов украинских беспилотников
Хакеры RaHDit опубликовали данные операторов украинских беспилотников - РИА Новости, 18.06.2024
Хакеры RaHDit опубликовали данные операторов украинских беспилотников
Хакерская группировка RaHDit опубликовала данные более чем 1,2 тысячи операторов беспилотной авиации Украины. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T09:02
2024-06-18T09:02
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Хакерская группировка RaHDit опубликовала данные более чем 1,2 тысячи операторов беспилотной авиации Украины.Это, в частности, вся штатная структура 383-го отдельного полка дистанционно-управляемых летательных аппаратов ВСУ, который, по данным Следственного комитета, причастен к атакам на аэродромы Шайковка в Калужской области, Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области.Среди операторов, личности которых установили хакеры, есть судимые за насилие над детьми, любители БДСМ и обмена женами и даже кришнаиты-националисты.В октябре прошлого года СК заочно предъявил командиру 383-го полка полковнику Сергею Бурденюку* обвинения из-за атак беспилотников на российские аэродромы. Ему инкриминируются статьи о диверсии, убийстве и покушении на убийство. По версии следствия, именно Бурденюк* спланировал и организовал запуск из Харьковской области беспилотников Ту-141 "Стриж", которые с 7 октября по 26 декабря 2022 года наносили удары по российским аэродромам.Тогда ВСУ несколько раз пытались устроить такие атаки. Так, 5 декабря 2022 года системы ПВО перехватили дроны в районе Энгельса, но при падении обломков погибли трое российских военных. Кроме того, два самолета получили незначительные повреждения.Еще одна атака на аэродром в Энгельсе состоялась 26 декабря. Тогда средства ПВО сбили еще один беспилотник. Из-за упавших обломков трое российских военнослужащих получили смертельные ранения. Авиатехника не пострадала.В феврале этого года Бурденюка* внесли в российский список террористов.* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240509/khakery-1944837203.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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технологии, украина, вооруженные силы украины, россия
Технологии, Украина, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Россия
Хакеры RaHDit опубликовали данные операторов украинских беспилотников
Хакеры RaHDit опубликовали данные свыше 1,2 тыс операторов украинских дронов
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Хакерская группировка RaHDit опубликовала данные более чем 1,2 тысячи операторов беспилотной авиации Украины.
Это, в частности, вся штатная структура 383-го отдельного полка дистанционно-управляемых летательных аппаратов ВСУ, который, по данным Следственного комитета, причастен к атакам на аэродромы Шайковка в Калужской области, Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области.
Среди операторов, личности которых установили хакеры, есть судимые за насилие над детьми, любители БДСМ и обмена женами и даже кришнаиты-националисты.
В октябре прошлого года СК заочно предъявил командиру 383-го полка полковнику Сергею Бурденюку* обвинения из-за атак беспилотников на российские аэродромы. Ему инкриминируются статьи о диверсии, убийстве и покушении на убийство. По версии следствия, именно Бурденюк* спланировал и организовал запуск из Харьковской области беспилотников Ту-141 "Стриж", которые с 7 октября по 26 декабря 2022 года наносили удары по российским аэродромам.
Тогда ВСУ несколько раз пытались устроить такие атаки. Так, 5 декабря 2022 года системы ПВО перехватили дроны в районе Энгельса, но при падении обломков погибли трое российских военных. Кроме того, два самолета получили незначительные повреждения.
Еще одна атака на аэродром в Энгельсе состоялась 26 декабря. Тогда средства ПВО сбили еще один беспилотник. Из-за упавших обломков трое российских военнослужащих получили смертельные ранения. Авиатехника не пострадала.
В феврале этого года Бурденюка* внесли в российский список террористов.
* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.