https://ria.ru/20240618/khakery-1953571738.html

Хакеры RaHDit опубликовали данные операторов украинских беспилотников

Хакеры RaHDit опубликовали данные операторов украинских беспилотников - РИА Новости, 18.06.2024

Хакеры RaHDit опубликовали данные операторов украинских беспилотников

Хакерская группировка RaHDit опубликовала данные более чем 1,2 тысячи операторов беспилотной авиации Украины. РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T09:02

2024-06-18T09:02

2024-06-18T10:01

технологии

украина

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953573669_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2a418c376eb3d8ab8c1295ef37c67a96.jpg

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Хакерская группировка RaHDit опубликовала данные более чем 1,2 тысячи операторов беспилотной авиации Украины.Это, в частности, вся штатная структура 383-го отдельного полка дистанционно-управляемых летательных аппаратов ВСУ, который, по данным Следственного комитета, причастен к атакам на аэродромы Шайковка в Калужской области, Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области.Среди операторов, личности которых установили хакеры, есть судимые за насилие над детьми, любители БДСМ и обмена женами и даже кришнаиты-националисты.В октябре прошлого года СК заочно предъявил командиру 383-го полка полковнику Сергею Бурденюку* обвинения из-за атак беспилотников на российские аэродромы. Ему инкриминируются статьи о диверсии, убийстве и покушении на убийство. По версии следствия, именно Бурденюк* спланировал и организовал запуск из Харьковской области беспилотников Ту-141 "Стриж", которые с 7 октября по 26 декабря 2022 года наносили удары по российским аэродромам.Тогда ВСУ несколько раз пытались устроить такие атаки. Так, 5 декабря 2022 года системы ПВО перехватили дроны в районе Энгельса, но при падении обломков погибли трое российских военных. Кроме того, два самолета получили незначительные повреждения.Еще одна атака на аэродром в Энгельсе состоялась 26 декабря. Тогда средства ПВО сбили еще один беспилотник. Из-за упавших обломков трое российских военнослужащих получили смертельные ранения. Авиатехника не пострадала.В феврале этого года Бурденюка* внесли в российский список террористов.* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20240509/khakery-1944837203.html

https://ria.ru/20240222/khakery-1928901843.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, украина, вооруженные силы украины, россия