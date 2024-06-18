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Суд взыскал с экс-главы "Автодора" почти два миллиарда рублей
Суд взыскал с экс-главы "Автодора" почти два миллиарда рублей - РИА Новости, 18.06.2024
Суд взыскал с экс-главы "Автодора" почти два миллиарда рублей
Тверской суд Москвы взыскал с экс-главы "Автодора" Сергея Кельбаха в пользу Минтранса почти 2 миллиарда рублей по делу о масштабном злоупотреблении должностными РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T14:26
2024-06-18T14:26
2024-06-18T14:27
происшествия
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москва
московская область (подмосковье)
сергей кельбах
автодор
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Тверской суд Москвы взыскал с экс-главы "Автодора" Сергея Кельбаха в пользу Минтранса почти 2 миллиарда рублей по делу о масштабном злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Московской области, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Иск удовлетворить полностью, взыскать с Кельбаха в пользу министерства транспорта РФ 1 миллиард 954 миллиона рублей", - огласила приговор судья Ольга Затомская. В 2019 году СК РФ сообщил, что Кельбах нанес государству ущерб, превышающий 2 миллиарда рублей. По данным следствия, в 2017 году Кельбах незаконно выделил одной из компаний, занятых в строительстве ЦКАД, более 2 миллиардов рублей, а двумя годами ранее эта же компания по его указанию получила из бюджета еще 3,9 миллиона рублей. Третий эпизод злоупотребления должностными полномочиями, повлекшего тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ), связан с выплатой еще одной компании 132 миллионов рублей за разработку документации по ЦКАД. Как установило следствие, эти работы не были предусмотрены федеральной целевой программой.
https://realty.ria.ru/20240618/kelbakh-1953666019.html
https://realty.ria.ru/20240617/sud-1953330921.html
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происшествия, россия, москва, московская область (подмосковье), сергей кельбах, автодор, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Сергей Кельбах, Автодор, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд взыскал с экс-главы "Автодора" почти два миллиарда рублей
Суд взыскал с экс-главы "Автодора" Кельбаха почти 2 млрд в пользу Минтранса