https://ria.ru/20240618/kelbakh-1953671230.html

Суд взыскал с экс-главы "Автодора" почти два миллиарда рублей

Суд взыскал с экс-главы "Автодора" почти два миллиарда рублей - РИА Новости, 18.06.2024

Суд взыскал с экс-главы "Автодора" почти два миллиарда рублей

Тверской суд Москвы взыскал с экс-главы "Автодора" Сергея Кельбаха в пользу Минтранса почти 2 миллиарда рублей по делу о масштабном злоупотреблении должностными РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T14:26

2024-06-18T14:26

2024-06-18T14:27

происшествия

россия

москва

московская область (подмосковье)

сергей кельбах

автодор

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Тверской суд Москвы взыскал с экс-главы "Автодора" Сергея Кельбаха в пользу Минтранса почти 2 миллиарда рублей по делу о масштабном злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Московской области, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Иск удовлетворить полностью, взыскать с Кельбаха в пользу министерства транспорта РФ 1 миллиард 954 миллиона рублей", - огласила приговор судья Ольга Затомская. В 2019 году СК РФ сообщил, что Кельбах нанес государству ущерб, превышающий 2 миллиарда рублей. По данным следствия, в 2017 году Кельбах незаконно выделил одной из компаний, занятых в строительстве ЦКАД, более 2 миллиардов рублей, а двумя годами ранее эта же компания по его указанию получила из бюджета еще 3,9 миллиона рублей. Третий эпизод злоупотребления должностными полномочиями, повлекшего тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ), связан с выплатой еще одной компании 132 миллионов рублей за разработку документации по ЦКАД. Как установило следствие, эти работы не были предусмотрены федеральной целевой программой.

https://realty.ria.ru/20240618/kelbakh-1953666019.html

https://realty.ria.ru/20240617/sud-1953330921.html

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происшествия, россия, москва, московская область (подмосковье), сергей кельбах, автодор, следственный комитет россии (ск рф)